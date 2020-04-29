На гродненском рынке «Южный» коронавирусом заболел работник и предприниматель

Источник материала: Tut.by

На гродненском рынке «Южный» коронавирусом заболели предприниматель и работник рынка. Контакты заболевших находятся на самоизоляции, сообщает «Вечерний Гродно».



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

— Посещать рынок безопасно. Выполняются все требования по наличию дозаторов с антисептиками в общедоступных местах, есть памятки по профилактике коронавируса и других вирусных инфекций. Через инфоцентр по громкой связи транслируются «напоминалки» о мерах профилактики. Стоит отметить, что посещать Южный безопаснее, чем крытые рынки и торговые центры, — прокомментировали в администрации «Южного».

По информации издания, на мини-рынке «Грандичский» также есть заболевшие. По слухам, это продавцы магазинов и работники администрации. Однако получить комментарии в облпотребобществе, в ведении которого находится рынок, не удалось.

Напомним, в начале прошлой недели на Центральном (Скидельском) рынке в Гродно из-за коронавируса закрыли несколько продовольственных магазинов и кафе, а некоторые сотрудники рынка изолированы

Что касается, остальных рынков, то на «Короне» случаев заражения не отмечено. Также как и на мини-рынках в Ольшанке, на Девятовке, на Антонова, Полиграфистов и на Поповича, а также возле «Бреста», на Фолюше и Фортах.

— В профилактической работе отталкиваемся от двух документов: программы Гродненского горисполкома и правил, утвержденных министром здравоохранения, — пояснили в «ГродноТоргСервис». — Следим за соблюдением личной гигиены, на рынках в общедоступных местах установлены дозаторы с антисептиками. По антисептикам создан необходимый запас. Обо всех мерах мы отчитывались перед санстанцией.