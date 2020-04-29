ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На гродненском рынке «Южный» коронавирусом заболел работник и предприниматель

29.04.2020 18:17 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На гродненском рынке «Южный» коронавирусом заболели предприниматель и работник рынка. Контакты заболевших находятся на самоизоляции, сообщает «Вечерний Гродно».


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

— Посещать рынок безопасно. Выполняются все требования по наличию дозаторов с антисептиками в общедоступных местах, есть памятки по профилактике коронавируса и других вирусных инфекций. Через инфоцентр по громкой связи транслируются «напоминалки» о мерах профилактики. Стоит отметить, что посещать Южный безопаснее, чем крытые рынки и торговые центры, — прокомментировали в администрации «Южного».

По информации издания, на мини-рынке «Грандичский» также есть заболевшие. По слухам, это продавцы магазинов и работники администрации. Однако получить комментарии в облпотребобществе, в ведении которого находится рынок, не удалось.

Напомним, в начале прошлой недели на Центральном (Скидельском) рынке в Гродно из-за коронавируса закрыли несколько продовольственных магазинов и кафе, а некоторые сотрудники рынка изолированы

Что касается, остальных рынков, то на «Короне» случаев заражения не отмечено. Также как и на мини-рынках в Ольшанке, на Девятовке, на Антонова, Полиграфистов и на Поповича, а также возле «Бреста», на Фолюше и Фортах.

— В профилактической работе отталкиваемся от двух документов: программы Гродненского горисполкома и правил, утвержденных министром здравоохранения, — пояснили в «ГродноТоргСервис». — Следим за соблюдением личной гигиены, на рынках в общедоступных местах установлены дозаторы с антисептиками. По антисептикам создан необходимый запас. Обо всех мерах мы отчитывались перед санстанцией.

Читайте также

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости
 
Коронавирус: хроники простого человека*
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
29.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика