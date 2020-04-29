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Система all inclusive останется в Турции после пандемии

29.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Система all inclusive останется в Турции после пандемии

Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыра заявил, что популярная у россиян система all inclusive («все включено»), останется в стране после окончания пандемии коронавируса. Об этом сообщает портал «Автопарус» со ссылкой на РИА «Новости».

Напомним, ранее отмечалось, что после возобновления работы туристического сектора в Турции, отели первое время могут отказаться от шведских столов для того, чтобы вспышка коронавируса не возобновилась. Однако речи о полной отмене системе all inclusive в стране нет.

Чорабатыра заявил, что слова представителей турецкой власти скорее всего были интрепретированы неверно, так как речь шла об усилении санитарных норм и увеличении социальной дистанции.

www.autoparus.by

 
 
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Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыра заявил, что популярная у россиян система all inclusive («все включено»), останется в стране после окончания пандемии...
 
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