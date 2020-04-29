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Система all inclusive останется в Турции после пандемии
29.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыра заявил, что популярная у россиян система all inclusive («все включено»), останется в стране после окончания пандемии коронавируса. Об этом сообщает портал
Напомним, ранее отмечалось, что после возобновления работы туристического сектора в Турции, отели первое время могут
Чорабатыра заявил, что слова представителей турецкой власти скорее всего были интрепретированы неверно, так как речь шла об усилении санитарных норм и увеличении социальной дистанции.
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Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыра заявил, что популярная у россиян система all inclusive («все включено»), останется в стране после окончания пандемии...
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