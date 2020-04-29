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ВОЗ озвучит новые рекомендации в связи с текущей ситуацией с коронавирусом

29.04.2020 22:08 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Что касается степени жесткости карантинных мер, то эксперты высказывают различные мнения.К примеру, в Швеции дети младшего возраста продолжают ходить в школу, хотя вузы и старшие классы перешли на дистанционное обучение. Бизнес, начиная с парикмахерских и заканчивая ресторанами, продолжает свою работу, хотя людям рекомендуют по возможности работать дома удаленно. Ряд ученых считает, что шведская система здравоохранения справляется: количество пациентов реанимации в последние недели практические не меняется.

Ян Альберт, профессор кафедры микробиологии, онкологии и цитобиологии Каролинского института (Швеция): "Жесткие меры самоизоляции помогут лишь сгладить кривую, а сглаживание кривой отнюдь не означает, что болезнь исчезнет. Она лишь переместится во времени. Пока система здравоохранения в состоянии справиться и обеспечить хороший уход нуждающимся, не факт, что перемещение вспышки по времени лучше".

Завтра оценку ситуации с мировой пандемией даст Чрезвычайный комитет по коронавирусу Всемирной организации здравоохранения. Как сообщил генеральный директор ВОЗ, организация подготовила обновленные рекомендации спустя три месяца, как был объявлен наивысший уровень чрезвычайной ситуации. 
 
 
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Что касается степени жесткости карантинных мер, то эксперты высказывают различные мнения.К примеру, в Швеции дети младшего возраста продолжают ходить в школу,...
 
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