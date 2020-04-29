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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ВОЗ озвучит новые рекомендации в связи с текущей ситуацией с коронавирусом Что касается степени жесткости карантинных мер, то эксперты высказывают различные мнения.К примеру, в Швеции дети младшего возраста продолжают ходить в школу,...

Что касается степени жесткости карантинных мер, то эксперты высказывают различные мнения.К примеру, в Швеции дети младшего возраста продолжают ходить в школу, хотя вузы и старшие классы перешли на дистанционное обучение. Бизнес, начиная с парикмахерских и заканчивая ресторанами, продолжает свою работу, хотя людям рекомендуют по возможности работать дома удаленно. Ряд ученых считает, что шведская система здравоохранения справляется: количество пациентов реанимации в последние недели практические не меняется.Завтра оценку ситуации с мировой пандемией даст Чрезвычайный комитет по коронавирусу Всемирной организации здравоохранения. Как сообщил генеральный директор ВОЗ, организация подготовила обновленные рекомендации спустя три месяца, как был объявлен наивысший уровень чрезвычайной ситуации.