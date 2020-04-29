|
ВОЗ озвучит новые рекомендации в связи с текущей ситуацией с коронавирусом
29.04.2020 22:08 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTЧто касается степени жесткости карантинных мер, то эксперты высказывают различные мнения.К примеру, в Швеции дети младшего возраста продолжают ходить в школу, хотя вузы и старшие классы перешли на дистанционное обучение. Бизнес, начиная с парикмахерских и заканчивая ресторанами, продолжает свою работу, хотя людям рекомендуют по возможности работать дома удаленно. Ряд ученых считает, что шведская система здравоохранения справляется: количество пациентов реанимации в последние недели практические не меняется.
Ян Альберт, профессор кафедры микробиологии, онкологии и цитобиологии Каролинского института (Швеция): "Жесткие меры самоизоляции помогут лишь сгладить кривую, а сглаживание кривой отнюдь не означает, что болезнь исчезнет. Она лишь переместится во времени. Пока система здравоохранения в состоянии справиться и обеспечить хороший уход нуждающимся, не факт, что перемещение вспышки по времени лучше".
Завтра оценку ситуации с мировой пандемией даст Чрезвычайный комитет по коронавирусу Всемирной организации здравоохранения. Как сообщил генеральный директор ВОЗ, организация подготовила обновленные рекомендации спустя три месяца, как был объявлен наивысший уровень чрезвычайной ситуации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что касается степени жесткости карантинных мер, то эксперты высказывают различные мнения.К примеру, в Швеции дети младшего возраста продолжают ходить в школу,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)