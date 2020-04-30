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Есть ли надежда у Анны Конопацкой?
30.04.2020 06:08 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Бывший депутат ПП НС Анна Конопацкая обратилась в Генпрокуратуру, требуя возбуждения уголовного дела в отношении министра здравоохранения. И с депутатским мандатом затея была бы однозначно провальная, а без него…
Анна Конопацкая потребовала привлечь министра здравоохранения к ответственности за непринятие должных мер по пресечению распространения коронавируса в Беларуси. Как указала бывший депутат в своем заявлении, министр ввел в заблуждение руководство страны и международные организации, дав ложные сведения по количеству заражений коронавирусом и смертей от него, а также не выполнил рекомендации ВОЗ по организации дистанционного обучения, запрету массовых мероприятий, введению мер социального дистанцирования.
Не буду говорить о том, что в Беларуси вовсе не министр решает, какие массовые мероприятия отменять и какие меры принимать по ограничению контактов людей. Также очень сомнительно, что руководство страны ввели в заблуждение относительно ситуации с распространением коронавируса. Даже если бы министр действительно здесь что-то решал, это бы все равно ничего не изменило, так как белорусская правоохранительная система действует несколько по иному алгоритму.
Это вовсе не значит, что не стоило обращаться в Генеральную прокуратуру. Как говорил один известный герой «Я хотя бы попытался». Просто не нужно питать никаких иллюзий относительно поступившего заявления. Приведу конкретные примеры, как у нас красиво отписываются.
После публикации расследования «
Читал ее лично и был, честно говоря, шокирован. Проверкой были установлено, что по описанным тендерам Россия покупает в 3-4 раза дешевле. Но тем не менее, нарушений не установлено, поскольку, как отметил сотрудник УБЭП, в обязанности членов тендерной комиссии не входит мониторинг цен при закупках на сопредельных рынках. Проводил проверку и Минздрав, который указал, что обозначенными в статье фирмами проводятся договорные тендеры, но опять же нарушений законодательства не допущено.
Или еще аналогичная ситуация. После публикации расследования “
Весь фокус заключался в том, что никакого производителя под маркой Berver никогда не существовало. На самом деле в белорусские больницы поставлялось бывшее в употреблении оборудование другого производителя, на которое наклеивался соответствующий ярлык. ДФР КГК в ходе проверки также получил из Германии официальный ответ, что производителя Berver у них никогда не было. Известно имя белорусского чиновника, который инспектировал несуществующее производство, известно имя заместителя министра, который подписывал регистрацию Berver в Беларуси, известно, кто организовывал поставки фальшивого оборудования. Спрашиваю у сотрудника ДФР КГК, который проводил проверку, почему вы не возбуждаете уголовное дело? В ответ слышу, что этого мало, мол, могут выкрутиться.
Таких примеров могут привести очень много и на основании их могу прямо сейчас сказать, какой ответ придет Конопацкой из прокуратуры. Я не знаю, может быть у меня опыт такой негативный, что я уже не верю в подобного рода обращения, вернее в их объективное рассмотрение. Но искренне завидую Анне Конопацкой, что у нее эта вера еще сохранилась. Пробовать действительно нужно, пусть даже будут совсем призрачные шансы. Пробовать хотя бы для того, чтобы потом нас не ткнули носом и не сказали, что вот, даже не пытались что-то изменить.
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Бывший депутат ПП НС Анна Конопацкая обратилась в Генпрокуратуру, требуя возбуждения уголовного дела в отношении министра здравоохранения. И с депутатским...
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