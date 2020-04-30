Есть ли надежда у Анны Конопацкой?

Источник материала: Ежедневник

Бывший депутат ПП НС Анна Конопацкая обратилась в Генпрокуратуру, требуя возбуждения уголовного дела в отношении министра здравоохранения. И с депутатским мандатом затея была бы однозначно провальная, а без него…

Анна Конопацкая потребовала привлечь министра здравоохранения к ответственности за непринятие должных мер по пресечению распространения коронавируса в Беларуси. Как указала бывший депутат в своем заявлении, министр ввел в заблуждение руководство страны и международные организации, дав ложные сведения по количеству заражений коронавирусом и смертей от него, а также не выполнил рекомендации ВОЗ по организации дистанционного обучения, запрету массовых мероприятий, введению мер социального дистанцирования.

Не буду говорить о том, что в Беларуси вовсе не министр решает, какие массовые мероприятия отменять и какие меры принимать по ограничению контактов людей. Также очень сомнительно, что руководство страны ввели в заблуждение относительно ситуации с распространением коронавируса. Даже если бы министр действительно здесь что-то решал, это бы все равно ничего не изменило, так как белорусская правоохранительная система действует несколько по иному алгоритму.

Это вовсе не значит, что не стоило обращаться в Генеральную прокуратуру. Как говорил один известный герой «Я хотя бы попытался». Просто не нужно питать никаких иллюзий относительно поступившего заявления. Приведу конкретные примеры, как у нас красиво отписываются.

После публикации расследования « Коррупция Минздрава: Как в Беларуси зарабатывают на крови », Анна Конопацкая также обращалась в Генеральную прокуратуру с требованием о проведении проверки и привлечения чиновников к ответственности. В статье шла речь о том, что на протяжении многих лет в Беларуси закупались медицинские изделия по ценам в несколько раз выше, чем у производителя. Даже значительно более богатая Россия покупала в 3-4 раза дешевле, как и Украина и другие сопредельные страны. Причем, все это делалось в согласия определенных чиновников, которые знали и о договорных тендерах, и о закупках по ценам в разы выше реальных. И вот, Анна Конопацкая прочитала и обратилась в Генпрокуратуру. Сама прокуратура ничего проверять не стала, направила соответствующее поручение в МВД, МВД спустило еще ниже – в ГУВД Мингорисполкома, которое и провело так называемую проверку.

Читал ее лично и был, честно говоря, шокирован. Проверкой были установлено, что по описанным тендерам Россия покупает в 3-4 раза дешевле. Но тем не менее, нарушений не установлено, поскольку, как отметил сотрудник УБЭП, в обязанности членов тендерной комиссии не входит мониторинг цен при закупках на сопредельных рынках. Проводил проверку и Минздрав, который указал, что обозначенными в статье фирмами проводятся договорные тендеры, но опять же нарушений законодательства не допущено.

Или еще аналогичная ситуация. После публикации расследования “ Коррупция Минздрава: чиновничья голь на выдумки хитра ”, ДФР КР КГК начал свою проверку. В расследовании сообщалось, что в Беларусь много лет поставляется медицинского оборудования под маркой Berver. Чиновник «Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении» съездил на производство, подтвердил, что оно солидное и работает в соответствии со всеми правилами и нормами, а также имеет все необходимые сертификаты. Оборудование зарегистрировали в Беларуси и начали поставлять в белорусские больницы, в том числе и в детские.

Весь фокус заключался в том, что никакого производителя под маркой Berver никогда не существовало. На самом деле в белорусские больницы поставлялось бывшее в употреблении оборудование другого производителя, на которое наклеивался соответствующий ярлык. ДФР КГК в ходе проверки также получил из Германии официальный ответ, что производителя Berver у них никогда не было. Известно имя белорусского чиновника, который инспектировал несуществующее производство, известно имя заместителя министра, который подписывал регистрацию Berver в Беларуси, известно, кто организовывал поставки фальшивого оборудования. Спрашиваю у сотрудника ДФР КГК, который проводил проверку, почему вы не возбуждаете уголовное дело? В ответ слышу, что этого мало, мол, могут выкрутиться.

Таких примеров могут привести очень много и на основании их могу прямо сейчас сказать, какой ответ придет Конопацкой из прокуратуры. Я не знаю, может быть у меня опыт такой негативный, что я уже не верю в подобного рода обращения, вернее в их объективное рассмотрение. Но искренне завидую Анне Конопацкой, что у нее эта вера еще сохранилась. Пробовать действительно нужно, пусть даже будут совсем призрачные шансы. Пробовать хотя бы для того, чтобы потом нас не ткнули носом и не сказали, что вот, даже не пытались что-то изменить.