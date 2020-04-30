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На МАЗе больше каникулы
30.04.2020 08:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Сегодня на МАЗе последний рабочий день. Предприятие возобновит работу только после праздников 11 мая.
Перенос рабочих дней с 4 по 8 мая на осень-зиму на предприятии объяснили недавним продлением из-за коронавируса нерабочих дней в России до 11 мая. Оттуда поступают комплектующие, туда же поставляется продукция.
При этом в некоторых подразделениях автомобильного завода работа будет идти и в выходные, и в праздничные дни. Среди них — работники, занятые в производстве автобусов, пишет
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Сегодня на МАЗе последний рабочий день. Предприятие возобновит работу только после праздников 11 мая.
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