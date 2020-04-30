Красавица Шмидт тренируется после карантина, Загитова - на обложке Cosmopolitan. Лучшее в Instagram

Источник материала: Tut.by

Дарья Домрачева вспомнила самый яркий момент в карьере, не считая побед на Олимпиадах, Алиса Шмидт вернулась к тренировкам на стадионе после отказа от жесткого карантина в Германии, а Гарбинье Мугуруса поместилась в любимые джинсы. SPORT.TUT.BY собрал интересное в Instagram о жизни спортсменов без спорта.

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева рассказала для YouTube-канала Международного союза биатлонистов об одной из славных страниц в спортивной карьере, а итоговое видео выложила на своей странице в Instagram.

— Помимо моментов на Олимпиаде одним из памятных я считаю выступление на чемпионате мира в Рупольдинге в 2012 году, — отметила Даша. — По итогам гонки преследования я впервые стала чемпионкой мира.

Помню, стартовала второй в 15 секундах позади от своей главной соперницы Магдалены Нойнер. Во время гонки допустила два промаха, а потом приехала на четвертную стрельбу. Магдалена на этом этапе несколько раз промахнулась. Я не знала, сколько раз, а просто сосредоточилась на своем деле. Могу гордиться собой, потому что оказалась достаточно хороша, чтобы закрыть все мишени и убежать от Магдалены. Боролась до финиша, так как знала, что Магдалена очень быстра. У финиша поняла, что стала чемпионкой. У меня остались теплые воспоминания и о том, какую радость испытал мой тренер Клаус Зиберт после победы. Вот таким был один из самых счастливых дней моей жизни? Помните его?

Молодая немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт видела своей главной спортивной целью участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио, которые перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Вот и выходит, что пока Алиса знаменита лишь тем, что австралийский журнал Busted Coverage в 2017-м назвал ее самой сексуальной спортсменкой мира.

Кстати, с подписчиками в Instagram у Алисы все хорошо: их свыше 715 тыс. Понятно почему, ведь девушка эффектная.

— Я наконец могу тренироваться на стадионе [после ослабления карантина в Германии], — сообщила фанатам Алиса. — А до этого на протяжении месяца бегала или в одиночку, или в паре на улице, так что очень рада вернуться на стадион и вести подготовку, какой бы ни была погода.

Жена бывшего хоккеиста сборной Беларуси Дмитрия Мелешко Надежда в ожидании возвращения мужа домой после заболевания COVID-19 объявила о выпуске онлайн-курса о том, как зарабатывать с помощью Instagram, продвигая личный бренд или продукцию компании.

Вместе с тем Надежда грустит без Дмитрия:

— Я так хочу, чтобы любимый муж был рядом — здоровый и улыбающийся, баловал нас вкусными завтраками и своими объятиями, — пишет она. — Я так хочу, чтобы мне разрешили продолжать лечение (у Надежды диагностирован рак. — Прим. TUT.BY), чтобы мои друзья не разводились (жена Константина Кольцова Юлия заявила о расставании с мужем после двенадцати лет в браке. — Прим. TUT.BY), а были счастливы в своих семьях. Хочу чтобы этот долбанный коронавирус поскорее сошел на нет.

Капитан сборной Беларуси по баскетболу и форвард стамбульского «Бешикташа» Екатерина Снытина пережидает безвременье в связи с остановкой спорта на турецкой земле и считает дни на самоизоляции: фотографией ниже она проиллюстрировала 37-й день.

— На этом вынужденном карантине, наверное, все стоят у плиты, превратились в домашних шеф-поваров, — рассказала Снытина в интервью « Прессболу ». — Только сейчас осознала, сколько времени у плиты проводили мама и бабушка, чтобы прокормить всю нашу семью. И какое надо иметь мужество, чтобы не есть во время готовки.

Я пока жарила эти блинчики, хотелось тут же их уплетать. И только силой воли заставила себя довести процесс до конца, а потом приступить к трапезе. Не представляю, как держится мама. Готовить и не есть — это высшее геройство! После удачного блюда звоню маме и говорю, какой она молодец и как я по ней скучаю.

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» и финалистка Australian Оpen-2020 теннисистка Гарбинье Мугуруса из Испании радуется тому, что после месяца в самоизоляции еще может влезть в любимую пару джинсов.

— Это хороший день! — заключила Гарбинье после примерки.

Девушки из тенниса с удовольствием постят в Instagram работы глянцевого фотографа чешского происхождения Радки Лейтмериц. Радку наняли, чтобы показать теннисисток такими, какие они есть, в рамках рекламной компании Her True Self («Настоящая она»).

Вот, например, какая хорватка Донна Векич.

А это наша Арина Соболенко глазами Радки.