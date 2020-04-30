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На рынке микрофинансирования Беларуси начинается бум

30.04.2020 11:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В текущем году в Национальном банке РБ ожидают роста рынка микрофинансирования как минимум в 1,5 раза, после того как в 2019 году он увеличился на 20%.

Об этом рассказал начальник главного управления регулирования некредитных финансовых организаций Нацбанка Дмитрий Набздоров в ходе онлайн-брифинга о вступлении в силу с 27 апреля указа президента РБ от 23 октября 2019 года № 394 «О предоставлении и привлечении займов».

Он также сообщил, что в Республиканской ассоциации микрофинансовых организаций прогнозируют рост рынка в 2 раза, то есть там настроены еще более оптимистично, чем в Нацбанке.

По данным Нацбанка, число зарегистрированных им микрофинансовых организаций в 2019 году снизилось на 10% до 91 компании на конец года, однако при этом количество точек предоставления микрозаймов увеличилось на 15 единиц. То есть, как подчеркнул Дмитрий Набздоров, происходило укрупнение компаний.

Сумма предоставленных микрозаймов за год выросла на 20% и достигла 131 млн. рублей. При этом количество заемщиков увеличилось на 8%, а заключенных договоров стало больше на 6%.

Росту рынка микрофинансирования в текущем году должно способствовать вступление в силу указа № 394, который, с одной стороны, расширяет возможности микрофинансовых организаций, а, с другой стороны, усиливает защиту прав их клиентов.

В частности, установлено, что проценты за весь срок пользования микрозаймом не могут превышать его двукратной суммы, а штраф или пеня не может быть больше половины микрозайма.

Ломбардам разрешено предоставлять микрозаймы под залог транспорта без передачи предмета залога ломбарду, а также заниматься комиссионной торговлей и хранением вещей.

С учетом кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, Нацбанк рекомендовал микрофинансовым организациям снижать ставки и предоставлять отсрочку платежей для клиентов, которые оказались в сложной ситуации.

Дмитрий Набздоров рассказал, что данные рекомендации направлены в Республиканскую ассоциацию микрофинансовых организаций и в Ассоциацию лизингодателей. Рекомендации не являются обязательными, но Нацбанк собирается отслеживать их выполнение и будет учитывать поведение компаний при планировании проверок на следующее полугодие
 
 
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В текущем году в Национальном банке РБ ожидают роста рынка микрофинансирования как минимум в 1,5 раза, после того как в 2019 году он увеличился на 20%.
 
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