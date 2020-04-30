Как пандемия сказалась на трудовой миграции белорусов и сколько соотечественников трудится в России

Источник материала: Tut.by

Пандемия существенно повлияла на рынок труда и трудовую миграцию. В первом квартале в нашей стране трудоустроилось почти в 2,5 раза больше иностранцев, чем выехало на заработки белорусов. Это следует из данных департамента по гражданству и миграции МВД. Из интересного: россияне стали даже чаще у нас трудоустраиваться, чем в прошлом году. А многие европейские страны не попали в топ-8 государств, в которые чаще всего идут на заработки белорусы (зато в нем оказались Корея, Япония и ОЭА). По данным Белстата белорусы также стали реже выезжать на заработки за границу.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В статистике МВД учитываются те, кто выехал за границу на работу по подписанным договорам и контрактам через уполномоченные на трудоустройство за рубежом организации. Те, кто самостоятельно уехал, не зафиксированы в статистике. Поэтому данные стран, в которые уезжают на заработки, отличаются в большую сторону по числу трудовых мигрантов из Беларуси.

За три месяца в Польшу уехало почти в три раза меньше человек, чем в прошлом году

Белорусы стали реже выезжать на заработки за границу. В первом квартале этого года работать в другие страны уехало 1455 человек, сообщает департамент по гражданству и миграции МВД. Это на 796 человек меньше, чем в первом квартале 2019-го, и на 723 человека меньше, чем в первом квартале 2018-го.

Более трети от общего числа белорусских трудовых мигрантов в первом квартале года уехали в Россию — 588 человек (в первом квартале прошлого года — 932 человека). На втором месте оказалась Литва, принявшая на работу 373 белоруса (в прошлом году — 410), на третьем — Чехия и 232 белоруса (в прошлом году — 274). В Польшу в первом квартале этого года уехало работать 179 белорусов (в прошлом году — 527).

В некоторые другие страны уехало совсем малое число белорусов. Например, в Китай и Германию — по 3 человека, во Францию и Великобританию — по 1, в Италию — 4.

Мужчины уезжают на заработки за границу чаще женщин — 1163 человека против 292. Гастарбайтерами в первом квартале года были преимущественно представители рабочих специальностей — 1406 человек. Помимо них работать за границу уехали 40 работников сферы обслуживания, 6 сельскохозяйственных работников, 2 руководителя и 1 квалифицированный специалист.

По данным выборочного обследования домохозяйств, проведенного Белстатом, в первом квартале этого года за границей работало 86,8 тысяч человек (за аналогичный период прошлого года — 92,9 тысячи). Из них 71,1%, или 61,7 тысячи человек, находились на заработках в России.

Сколько белорусов работает в РФ (по данным российского МВД)

Информация белорусах, которые приезжают работать в Россию, также есть у российского МВД. В первом квартале этого года 31 тысяча белорусов встали на миграционный учет и в качестве цели приезда назвали работу. В том же периоде прошлого года их было 36 тысяч.

В прошлом году, до пандемии коронавируса, белорусские специалисты были востребованы за границей. Так, МИД Чехии объявлял , что выделит больше ресурсов для рассмотрения запросов на получение разрешений на работу от специалистов из других стран, в том числе и Беларуси. А в борьбу за белорусских медиков включались Польша , Литва , Германия и Чехия .

Россиян, приезжающих работать в Беларусь, по сравнению с прошлым годом стало больше

Приехало работать в Беларусь в два с лишним раза больше человек, выехало на заработки белорусов, — 3781 (из них 1385 — из стран ЕАЭС). На первом месте здесь трудовые мигранты из России — 1159 человек (в первом квартале прошлого года — 1151 человек), следом идут Китай (723 человека) и Украина (519 человек).

Власти ранее неоднократно поднимали вопрос трудовой миграции белорусов. К примеру, чтобы удержать уезжающих на заработки медиков, планируют подготовить постановление, по которому можно будет доплачивать отдельным специалистам, работающим в медицине, за специфику труда.

Ранее приняли решение поднять зарплаты уезжающим на заработки строителям. В Минстройархитектуры поясняли, что в 2017 году почти 50% от всех уехавших на заработки за границу составили строители.

Напомним, в ноябре 2018 года Александр Лукашенко заявил , что важнейшими задачами строительной отрасли являются сохранение и развитие кадрового потенциала. «В последние годы идет серьезный отток специалистов. За пять лет отрасль потеряла более 50 тыс. рабочих, лучших рабочих. Они уезжают на заработки за границу. Почему там не видно наших подрядчиков?» — спросил президент.

Александр Лукашенко еще в августе 2018 года обратил внимание на проблему низких зарплат и трудовой миграции. По его словам, каждый четвертый белорус, уехавший на заработки за границу, — из Витебской области, сообщает пресс-служба президента.

Ранее о проблеме «ощутимой» трудовой миграции заявляли в Федерации профсоюзов. В организации убеждены: чтобы сдержать ее, нужно «наравне с ростом зарплаты белорусам предоставлять современные условия переобучения».