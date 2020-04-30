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Как пандемия сказалась на трудовой миграции белорусов и сколько соотечественников трудится в России
30.04.2020 11:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пандемия существенно повлияла на рынок труда и трудовую миграцию. В первом квартале в нашей стране трудоустроилось почти в 2,5 раза больше иностранцев, чем выехало на заработки белорусов. Это следует
За три месяца в Польшу уехало почти в три раза меньше человек, чем в прошлом году
Белорусы стали реже выезжать на заработки за границу. В первом квартале этого года работать в другие страны уехало 1455 человек, сообщает департамент по гражданству и миграции МВД. Это на 796 человек меньше, чем в первом квартале 2019-го, и на 723 человека меньше, чем в первом квартале 2018-го.
Более трети от общего числа белорусских трудовых мигрантов в первом квартале года уехали в Россию — 588 человек (в первом квартале прошлого года — 932 человека). На втором месте оказалась Литва, принявшая на работу 373 белоруса (в прошлом году — 410), на третьем — Чехия и 232 белоруса (в прошлом году — 274). В Польшу в первом квартале этого года уехало работать 179 белорусов (в прошлом году — 527).
В некоторые другие страны уехало совсем малое число белорусов. Например, в Китай и Германию — по 3 человека, во Францию и Великобританию — по 1, в Италию — 4.
Мужчины уезжают на заработки за границу чаще женщин — 1163 человека против 292. Гастарбайтерами в первом квартале года были преимущественно представители рабочих специальностей — 1406 человек. Помимо них работать за границу уехали 40 работников сферы обслуживания, 6 сельскохозяйственных работников, 2 руководителя и 1 квалифицированный специалист.
По
Сколько белорусов работает в РФ (по данным российского МВД)
Информация белорусах, которые приезжают работать в Россию, также
В прошлом году, до пандемии коронавируса, белорусские специалисты были востребованы за границей. Так, МИД Чехии
Россиян, приезжающих работать в Беларусь, по сравнению с прошлым годом стало больше
Приехало работать в Беларусь в два с лишним раза больше человек, выехало на заработки белорусов, — 3781 (из них 1385 — из стран ЕАЭС). На первом месте здесь трудовые мигранты из России — 1159 человек (в первом квартале прошлого года — 1151 человек), следом идут Китай (723 человека) и Украина (519 человек).
Власти ранее неоднократно поднимали вопрос трудовой миграции белорусов. К примеру, чтобы удержать уезжающих на заработки медиков,
Ранее приняли решение
Напомним, в ноябре 2018 года Александр Лукашенко
Александр Лукашенко еще
Ранее о проблеме «ощутимой» трудовой миграции
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В первом квартале этого года, по сравнению с первым кварталом прошлого, работать за границу уехало на 796 человек меньше.
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