На Филиппинах младенец вылечился от COVID-19 на 16-й день после рождения

Источник материала: ОНТ

На Филиппинах новорожденный ребенок вылечился от COVID-19. Выздоровление пришлось на 16-й день после рождения малыша. Об этом в Twitter сообщило Министерство здравоохранения азиатской страны.

Ребенок был госпитализирован на пятый день после рождения. Вскоре у младенца подтвердился коронавирус. На лечение малыша медикам понадобилось 11 дней.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram