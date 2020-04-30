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На Филиппинах младенец вылечился от COVID-19 на 16-й день после рождения

30.04.2020 17:30 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На Филиппинах младенец вылечился от COVID-19 на 16-й день после рождения

На Филиппинах новорожденный ребенок вылечился от COVID-19. Выздоровление пришлось на 16-й день после рождения малыша. Об этом в Twitter сообщило Министерство здравоохранения азиатской страны.

Ребенок был госпитализирован на пятый день после рождения. Вскоре у младенца подтвердился коронавирус. На лечение малыша медикам понадобилось 11 дней.


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На Филиппинах новорожденный ребенок вылечился от COVID-19. Выздоровление пришлось на 16-й день после рождения малыша. Об этом в Twitter сообщило Министерство...
 
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