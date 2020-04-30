Главный внештатный гинеколог Минска о том, как во время COVID-19 попасть к врачу и что делать беременным

Источник материала: Tut.by

Пандемия коронавируса внесла коррективы в жизнь многих женщин. Кто-то сейчас вынашивает ребенка и переживает о том, как пройдет беременность. Кто-то хотел планово посетить гинеколога и думает, стоит ли откладывать визит? А если откладывать, то как надолго? Плановые операции перенесли, но какие продолжают делать? Об этом в интервью TUT.BY рассказала главный внештатный акушер-гинеколог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Оксана Коротких.



Главный внештатный акушер-гинеколог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Оксана Коротких

Оксана Коротких выступит в мае во время онлайн-стримов Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, посвященных бережному отношению к женскому здоровью в период COVID-19. Подключиться к стриму и задать свои вопросы авторитетным медикам может каждый желающий. Участие в онлайн-марафоне бесплатное. Чтобы присоединиться к просмотру, нужно получить ссылку на стрим и пройти регистрацию в социальных сетях «Марафона женского здоровья»: Facebook , Instagram , VK . Зарегистрироваться также можно здесь.

«С беременными созваниваемся по телефону, а все анализы для галочки — убрали»

— Как в женских консультациях Минска готовились к пандемии и что поменяли в работе врачей?

— Мы перешли на такой режим работы, когда плановые явки беременных, а речь идет о посещениях врачей, которые не являются обязательными, отменяются. Сейчас врачи созваниваются с беременными по телефону. Например, назначена явка на 13 апреля, беременной женщине накануне звонят, уточняют ее состояние. Если у нее нет жалоб, то анализы, которые не являются крайне необходимыми, сдавать не нужно, и не нужно приходить в поликлинику лишний раз, чтобы сдать что-то для галочки, как говорят наши женщины. «Галочки» мы убираем. Придет время, уйдет ситуация эпидемического подъема коронавируса, и тогда беременные сдадут все, что надо по протоколу.

Если у женщины есть какие-то жалобы на состояние здоровья, то врач говорит, что нужно сдать, что не нужно и когда прийти. То есть время визита согласовывается предварительно по телефону, сейчас практически у всех беременных есть мобильные телефоны их докторов. Если пациентку ничего не беспокоит, врач по телефону обсудит с ней назначение лекарств и следующий плановый визит. У женщин на больших сроках уже два плановых визита могли заменить консультацией по телефону.





Однако, есть обязательные визиты — например, невозможно дистанционно взять женщину на учет по беременности. Ее нужно осмотреть, установить срок беременности и вообще беременна ли она, максимально во время этого приема взять все мазки и анализы, дать направление на УЗИ — генетический скрининг. В дальнейшем другие вопросы уже можно обсуждать с ней по телефону и какие-то явки отменять.

Есть еще одно обязательное посещение — на сроке беременности в 30 недель, когда мы даем больничный лист по беременности и родам. Его дистанционно выдать нельзя. Нужно личное присутствие женщины, не мужа и не мамы. Беременную в этот день нужно осмотреть, мы также обязательно делаем КТГ плода и в это же день максимально берем у нее анализы, а затем выдаем больничный лист, и уже дальше связываемся с ней по телефону.

Также сейчас весь медперсонал в женских консультациях перешел на форму защитной одежды: использование защитных масок, перчаток, при необходимости защитных экранов. Еще мы всех просим (и везде развесили объявления), чтобы пациенты приходили в масках, а верхнюю одежду снимали в гардеробе. К сожалению, до сих пор сплошь и рядом мужья, которые приходят в женскую консультацию с беременными женами, не снимают куртки, при этом верхнюю одежду супруги держат в руках. К сожалению, многих не интересует, что рядом с ними сидят другие беременные, а на верхней одежде можно принести все, что угодно.

— Вот женщина сделала тест и поняла, что она беременна. Она должна для начала позвонить в женскую консультацию или сразу идти к врачу?

— Если, например, женщина сделала дома тест и увидела две полоски, и это долгожданная беременность, не надо бежать в женскую консультацию, если вас ничего не беспокоит. Надо созвониться с сотрудниками женской консультации, они уточнят, есть ли у вас жалобы, и скажут, когда прийти. На учет по беременности можно стать на сроке до 12 недель. Если у пациентки сегодня на тесте две положительные полоски, то визит в женскую консультацию можно запланировать на конец мая, когда, будем надеяться, заболеваемость коронавирусной инфекцией снизится. Если ее что-то беспокоит, то пациентке надо будет прийти, но ей скажут, когда это сделать, чтобы она не сидела в очереди.





Другой вопрос, если женщина сомневается, нужна ли ей эта беременность. Тогда она должна прийти на прием, но для начала созвониться с женской консультацией. Независимо от того, сомневается женщина или нет, ее ставят на учет по беременности, потому что она может передумать и решить рожать. Поэтому во время консультации у нее максимально берут все анализы, а затем отправляют на предабортное консультирование к психологу. Если она передумала делать аборт, то ей выдают талончик на УЗИ. Если нет, то ей нужно будет снова прийти к врачу на аборт.

«Жидкостную цитологию в Минске приостановили, а специалисты маммографических кабинетов делают рентген легких»

— Сейчас силы здравоохранения брошены на борьбу с пандемией, остаются ли ресурсы на гинекологическую помощь?

— В плане гинекологической помощи ничего не поменялось: мы как работали, так и работаем. Да, мы пытались отменить плановые визиты к гинекологу, но у нас же нет карантина, поэтому сейчас наоборот люди, которые работают дистанционно, устали сидеть дома и пошли в поликлинику, женскую консультацию решать свои вопросы.

Пациенты приходят разные, порой — с ОРВИ. Поэтому мы и стараемся сделать все, чтобы беременные лишний раз в поликлинику не приходили.

— А если взять не беременных, а обычных женщин, как я. Такие сегодня боятся из-за коронавируса идти к гинекологу?

— Нет. Сейчас все разделились на две категории — есть те, кто боится выходить из дома, и те, кто ничего не боится, — и они в это время начинают решать все свои вопросы, которые до этого накопились.

Конечно, если есть проблема, то не надо ничего ждать и надо решать ее сейчас. Но если вы хотите планово пройти гинеколога, то время еще будет после того, как коронавирус пойдет на спад.

— Если женщина планово каждый год ходила к гинекологу весной, а на эту весну выпала пандемия, то она может отложить поход до осени? Это не поздно?

— Так можно сделать. В связи с эпидемическим подъемом — у нас многие лаборатории перешли на определение коронавируса. Сейчас в Минске скрининг рака шейки матки приостановлен. Мы не берем жидкостную цитологию с конца марта (этот тест брали в каждой третьей женской консультации столицы). Это связано с тем, что лаборатория онкодиспансера, где проводился этот анализ, перешла на диагностику коронавируса. Женщин для проведения жидкостной цитологии мы обзванивали и приглашали, и если мы кого-то пригласили в январе, а пациентка решила прийти только сейчас, то этот поход будет бессмысленным.





Да, мы берем обычную цитологию и по ней тоже можно определить раковые клетки, но метод жидкостной цитологии считается более точным.

Также сейчас во многих поликлиниках не работают кабинеты УЗИ, а врачи ультразвуковой диагностики ушли в отпуска. Маммографию сейчас где-то делают, а где-то нет — специалисты маммографических отделений делают рентген легких и перешли на другой вид рентген-снимков. Поэтому с профилактическими осмотрами лучше повременить.

— А если пациентка была у гинеколога, и ей прямо сейчас врач посоветовал сделать маммографию?

— По показаниям ее сделают и сейчас, но если это, например, УЗИ, не требующее срочности, то его перенесут. Если по острым показаниям, то найдут место, но это может быть не в день обращения.

— А если мы все, кто хотел планово пойти к гинекологу весной, перенесем консультацию на осень, смогут ли наши женские консультации справиться с таким потоком пациенток?

— В женских консультациях есть смотровой кабинет, который в больших поликлиниках работает даже в две смены. Там пациенток принимают без талонов и чаще всего по электронной очереди.

Врач женской консультации принимает по талонам — их можно взять сегодня на сегодня или сегодня на завтра. Прием также можно запланировать заранее. Если вы решите в сентябре записаться на октябрь или конец сентября, то за две недели будут свободные варианты для предварительной записи.

«Из-за закрытых границ в Минске исчезло лекарство от гипертонии для беременных»

— От каких плановых операций в гинекологии временно пришлось отказаться?

— Все плановые операции сейчас отменены, но по-прежнему оперируются онкологические заболевания и подозрения на них. Онкологи работают в штатном режиме, и лечение гинекологических раков не приостанавливалось.

Также остались все экстренные операции. В том числе в полном объеме в стационарах оказывается вся помощь беременным.

В женских консультациях в поликлиниках мы закрыли дневные стационары, их временно перепрофилировали на прием пациентов с подозрением на пневмонии, температурящих, тех, кто на больничном у терапевтов.

В дневных стационарах в женских консультациях мы обычно лечили токсикозы, нарушение кровотока, состояния, связанные с плацентарным нарушением, незначительное многоводие, отеки у беременных. Сейчас, если это возможно, то беременные лечатся дома, принимая таблетки и приходя на КТГ к врачу. Если же за беременной нужно ежедневное наблюдение, то ее госпитализируют.

— Есть ли из-за закрытых границ нехватка лекарств или расходников в гинекологии?

— Из-за закрытых границ, действительно, некоторые препараты исчезли. Например, беременные жалуются, что в Минске пропало лекарство от гипертонии, которое им можно принимать и которое сложно чем-то заменить.

Расходников как таковых в гинекологии не много, и мы ими обеспечены.

— Допустим, женщина сейчас беременна. Что вы ей посоветуете, как во время пандемии организовать свою жизнь?

— Самое главное соблюдать все рекомендации по личной гигиене — тщательно мыть руки, обрабатывать антисептиком. Беременные женщины должны максимально ограничить общение с другими людьми, поездки на общественном транспорте, посещение крупных торговых центров, магазинов, общественных мест и тех же кафе. Желательно носить маску, особенно, если женщина контактирует с людьми с симптомами ОРВИ. Также важно соблюдать дистанцию от других людей минимум в 1,5 метра. И все свои визиты к доктору нужно согласовывать по телефону.

— Если беременная заразилась COVID-19, то что ей делать?

— Если у беременной есть признаки ОРВИ, она не должна тянуть и лечиться самостоятельно. Она должна вызывать терапевта на дом. Ее должны обязательно осмотреть, чтобы понять, есть подозрение на пневмонию или нет.





Сейчас беременных с подтвержденным COVID-19 для родоразрешения направляют в роддом 6-й городской клинической больницы. В 3-й клинике также есть беременные с ОРВИ и другими инфекциями. Но если беременная хорошо себя чувствует, у нее хорошие анализы крови и мочи, и при этом банальное ОРВИ, а не коронавирус, то она может лечиться дома.

— Ваш прогноз: когда все заработает и мы вернемся к прежней жизни?

— Не знаю, сейчас ситуация с числом заразившихся коронавирусом только нарастает, это не спад, поэтому планировать пока что-то рано. Все зависит от развития ситуации.