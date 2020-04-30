В Донецке будет памятник Сталину. Кобзон и Чехов уже есть

Памятными датами теперь считаются три дня в году – 9 мая, 22 июня и годовщины освобождения городов от немецкой оккупации в 1943-м. Соответствующие указы опубликовали "главы республик" Леонид Пасечник и Денис Пушилин.





Юзовку переименовывали в город Сталин в 1924 году и спустя ещё пять лет изменили название населенного пункта на Сталино. В 1941 году, после начала оккупации, городу вернули старое название, а затем Сталино переименовали в Донецк, уже при Никите Хрущеве. Луганск тоже непросто возвращался к своему историческому имени – город переименовывали в Ворошиловград дважды, в 1935 и 1970 годах, а во время немецкой оккупации и с 1958-го по 1970-й он был Луганском. Это название ему почти окончательно, как выясняется теперь, вернули в годы перестройки.













Как любят говорить активисты общественного движения "Донецкая республика", в "ДНР" отрабатываются будущие рабочие модели для всей России – с полностью государственными СМИ, жесткой централизацией и цензурой, а теперь еще и с возвращением имени Сталина. Авторов у "переименований" городов – двое.





Пасечник – человек, сформировавшийся в правоохранительной системе, Пушилин – в системе лидеров среднего звена финансовой пирамиды МММ. "ЛНР" отличается от "ДНР" размерами, численностью населения и промышленным потенциалом. Кроме того, между Донецком и Луганском сейчас установлен жесткий карантинный кордон, который сильнее высвечивает разные стили управления этими образованиями: в "ЛНР", например, "режим повышенной готовности из-за COVID-19" гораздо жестче донецкого.





Синхронность решений об изменении названий Донецка и Луганска в очередной раз подчеркивает не местную природу таких телодвижений – все подобные инициативы диктуются и финансируются из Москвы в рамках государственной программы празднования Дня Победы. В график праздника коронавирус внёс существенные изменения – большинство массовых мероприятий вместе с военными парадами и традиционными организованными шествиями в честь годовщины референдума 11 мая 2014 года отменены.









В Донецке по-прежнему под запретом слово "карантин", все противоэпидемические меры работают в рамках введенного "режима повышенной готовности". При этом, вплоть до минувшей субботы, игнорируя эпидемию, заседал народный совет, не прекращалась работа транспорта, предприятий, кафе, ресторанов, рынков. Но вот привычные агитационные акции типа праздников патриотической песни и парадов "юнармейцев" перед одинокими ветеранами не происходят, отменены личные "приемы граждан", акцент сделан на всевозможные онлайн-заседания и встречи.





Агитационная машина в отсутствие возможности собирать бюджетников перешла на холостой ход, снизилось финансирование, дошло до сокращения сотрудников в традиционно неприкасаемых министерстве информации и структурах "правящей партии", общественного движения "Донецкая республика". "Часть сотрудников переведена на удаленный режим работы, кто-то остаётся в офисах, но реально из-за коронавируса всё, кроме войны на окраинах, застыло, как в болоте!" – комментирует ситуацию источник в правительстве "ДНР".





В этих условиях в Донецке решают создать информационный повод, на который по замыслу инициаторов не сможет не отреагировать ни Украина, ни остальной мир – в "ДНР", вслед за появлением имени "Сталино" начат публичный процесс выбора места, проекта, скульптора для возвращения в город большого памятника Иосифу Сталину.





"Проект памятника Сталину серьезно обговаривается в администрации главы республики, – сообщил Радио Свобода источник, близкий к руководству "ДНР". – Будет изучаться общественное мнение, народ, конечно, обязательно выскажется как надо. Сейчас ищут места, где стояли памятники Сталину раньше, уже идёт работа в архивах. Всё будет максимально громко!"





Публичная деятельность "ДНР" в Донецке рассчитана для информационного воздействия в первую очередь на Украину, однако со времен "парада пленных" в 2014 году (потом они повторялись) сильных раздражителей придумывать не удавалось. Хотя попыток было много, в Донецке пророссийские администрации традиционно реагировали на все украинские памятные даты – к примеру, в день памяти жертв Голодомора устраивали продуктовые ярмарки с песнями и плясками участников художественных коллективов.





Во время украинской президентской кампании 2019 года были организованы шоу – с "народными украинскими трибуналами" над Петром Порошенко, а также отдельный проект с изготовлением большой памятной "медали Иуды" для украинского президента. Эта "медаль" была чугунной, около полутора метров в диаметре, и её, по замыслу организаторов, вместе с массивным основанием на грузовике со специальным прицепом необходимо было демонстрировать всем пересекающим линию соприкосновения в зоне военного конфликта.





Проект впоследствии был признан неудачным – на "медали" обнаружили грамматическую ошибку, резонанс в СМИ оказался слабым. На украинские выборы эта акция, конечно, никак не повлияла. Но "медаль Иуды для Порошенко" тем не менее превратили в памятник – внутри ограды наподобие могильной это сооружение установлено на обочине трассы Мариуполь – Донецк в чистом поле.





По мнению местных идеологов, памятники не требуют больших капиталовложений, при этом дают хороший эффект без необходимости собирать большие толпы народа. В Донецке монументы, как правило, принимают "в подарок" из Москвы или от неназванных спонсоров. В городе уже появилась целая аллея "героев ДНР" во главе со вторым уже бронзовым Йосифом Кобзоном, "Моторолой" и "Гиви". Есть скульптурная композиция "погибшим детям Донбасса". На донецкий аэропорт из наиболее пострадавшего Административного поселка смотрит изготовленный с помощью новых технологий из пластика Александр Пушкин. Поддерживается любое начинание, подчёркивающее "русское" прошлое донецких степей.





Практически в центре Донецка 22 апреля на набережной Кальмиуса был установлен еще один подарок городу – парковая скульптура Антона Чехова. Бронзовый Чехов теперь сидит за столиком вместе с чайкой, спиной к "Первому республиканскому гастроному" и неизбежно превратится в символ нового Донецка.





Поговаривают, что и набережную теперь переименую в Чеховскую. 160-летие Чехова в "ДНР" празднуется в рамках специальной государственной программы. Антона Павловича признали если не "гражданином ДНР", то земляком: как установили местные историки, его родной Таганрог в XIX веке входил, как и Юзовка, в один и тот же Бахмутский уезд Екатеринославской губернии.



