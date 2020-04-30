|
Медработникам с COVID-19 профсоюзы выплатят до 5000 рублей. Кто и какую сумму получит
30.04.2020 22:52 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Профсоюзы выплатят материальную помощь медикам, которые работают с пациентами, инфицированными коронавирусом, если они сами заразятся COVID-19. Деньги будут выделять из специального страхового фонда. Если медработник пробудет на больничном больше 21 дня, то ему выплатят из фонда 600 рублей. Максимальная сумма 5000 рублей будет выдана родственникам медика в случае его смерти. Одно из главных условий — чтобы медработник состоял в профсоюзе.
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Кто из работников и какую матпомощь сможет получить
Речь идет о выплатах, которые могут получить медицинские работники, которые работают с зараженными коронавирусом больными. Это не только врачи, медсестры, которые лечат людей с COVID-19 в специализированных отделениях больниц. Как пояснили в Белорусском профсоюзе работников здравоохранения, материальную помощь получат и заразившиеся врачи и медсестры поликлиник, водители скорой помощи и другие, кто заболел и ушел на больничный. Деньги будут выплачиваться из специального страхового фонда, куда делают отчисления все отраслевые профсоюзы, в том числе и федерация.
Как рассказали в Федерации профсоюзов, в фонде уже накоплено больше 500 тысяч рублей. Около 15 тысяч из него уже выплачено медработникам.
Те, кто уходят на больничный больше чем на 21 день, получат из фонда 600 рублей. Если медработник из-за
Если медики будут на больничном меньше 21 дня, то им обещают выплатить около 200 рублей. Однако эти деньги возьмут не из страхового фонда, а направят отраслевые профсоюзные организации.
Что нужно сделать, чтобы получить матпомощь
Чтобы получить денежную компенсацию, работнику нужно заполнить заявление от профсоюзной организации учреждения здравоохранения и приложить листок нетрудоспособности. Правда, чтобы получить деньги, медработник должен состоять в профсоюзе.
Какие еще выплаты могут получить родственники умершего работника
Все выплаты, которые могут получить родственники работника, можно разбить на 3 большие группы, отмечает старший юрист компании REVERA Дмитрий Зикрацкий.
Первая группа — это стандартные выплаты в отношении любых умерших. В этом случае родственники любого умершего работника могут рассчитывать на 2 суммы:
Вторая группа — добровольные выплаты нанимателем по внутренним документам. «В зависимости от социальной политики нанимателя могут быть предусмотрены дополнительные выплаты — материальная помощь, в соответствии с внутренними документами (это может быть отдельное положение о матпомощи, либо общее положение об оплате труда), либо в соответствии с коллективным договором, заключенным нанимателем с работниками (как правило в лице профсоюза)», — уточняет Дмитрий Зикрацкий.
Третья группа выплат — специальные выплаты в отношении работников, которые умерли в связи с профессиональными заболеваниями. В этом случае родственники умершего могут рассчитывать на пособия, выплачиваемые за счет средств обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по президентскому указу № 300 от 25 августа 2006 года).
В этом случае родственники вправе рассчитывать на 3 суммы:
Такие ежемесячные страховые выплаты производятся до того момента, когда у умершего работника будут иждивенцы. К примеру, несовершеннолетним детям (до достижения 18 лет), супруге, которая на момент его смерти была в отпуске по беременности и родам (до окончания этого отпуска), пенсионерам (пожизненно).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Профсоюзы выплатят материальную помощь медикам, которые работают с пациентами, инфицированными коронавирусом, если они сами заразятся COVID-19. Деньги будут...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)