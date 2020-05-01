ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Первый препарат против COVID-19 прошел испытания

01.05.2020 13:18 — Новости о Коронавирусе | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Успех в масштабных клинических испытаниях антивирусного препарата "Ремдесивир". Его эффективность подтвердили в борьбе с коронавирусной инфекцией. Исследования пока продолжаются, но уже промежуточные итоги вселяют большую надежду. В эксперименте приняли участие более 1000 пациентов. Половина из них получала "Ремдесивир", другая половина - плацебо. 

Йенс Лундгрен, глава центра по борьбе с инфекционными заболеваниями при Университете Копенгагена: "Исследования показали, что  пациенты, получавшие препарат «Ремдесивир», выздоравливали через 11 дней, тогда как пациенты, получавшие плацебо, выздоравливали через 15 дней. В ситуации с коронавирусом это первые действительно хорошие новости. Насколько лекарство будет эффективным далее, для каких групп людей оно подходит оптимально - это еще предстоит выяснить".

К слову, это лекарство было разработано ранее специально для борьбы с лихорадкой Эбола.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Успех в масштабных клинических испытаниях антивирусного препарата "Ремдесивир". Его эффективность подтвердили в борьбе с коронавирусной инфекцией. Исследования...
 
Новости дня
Новости
 
Хроники COVID-19: в Европе 46 процентов всех случаев заболевания в мире и 63 процента смертей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика