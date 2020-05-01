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Первый препарат против COVID-19 прошел испытания
01.05.2020 13:18 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTУспех в масштабных клинических испытаниях антивирусного препарата "Ремдесивир". Его эффективность подтвердили в борьбе с коронавирусной инфекцией. Исследования пока продолжаются, но уже промежуточные итоги вселяют большую надежду. В эксперименте приняли участие более 1000 пациентов. Половина из них получала "Ремдесивир", другая половина - плацебо.
Йенс Лундгрен, глава центра по борьбе с инфекционными заболеваниями при Университете Копенгагена: "Исследования показали, что пациенты, получавшие препарат «Ремдесивир», выздоравливали через 11 дней, тогда как пациенты, получавшие плацебо, выздоравливали через 15 дней. В ситуации с коронавирусом это первые действительно хорошие новости. Насколько лекарство будет эффективным далее, для каких групп людей оно подходит оптимально - это еще предстоит выяснить".
К слову, это лекарство было разработано ранее специально для борьбы с лихорадкой Эбола.
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Успех в масштабных клинических испытаниях антивирусного препарата "Ремдесивир". Его эффективность подтвердили в борьбе с коронавирусной инфекцией. Исследования...
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