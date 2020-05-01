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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первый препарат против COVID-19 прошел испытания Успех в масштабных клинических испытаниях антивирусного препарата "Ремдесивир". Его эффективность подтвердили в борьбе с коронавирусной инфекцией. Исследования...

Успех в масштабных клинических испытаниях антивирусного препарата "Ремдесивир". Его эффективность подтвердили в борьбе с коронавирусной инфекцией. Исследования пока продолжаются, но уже промежуточные итоги вселяют большую надежду. В эксперименте приняли участие более 1000 пациентов. Половина из них получала "Ремдесивир", другая половина - плацебо.К слову, это лекарство было разработано ранее специально для борьбы с лихорадкой Эбола.