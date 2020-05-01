Евросоюз собирает 7,5 млрд евро на вакцину и призывает сделать ее доступной всем

Источник материала: Tut.by

Решить проблему распространения коронавируса, а также создать вакцину от него и наладить производство этого препарата можно лишь с помощью глобальных и координированных действий, заявила в интервью DW в пятницу, 1 мая, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.



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«Необходимо гарантировать, чтобы в каждом уголке мира ее продавали по справедливым и доступным ценам. Над этим мы работаем, и для этого нам нужны средства», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Она добавила, что 4 мая пройдет конференция доноров, на которой предполагается собрать 7,5 млрд евро для создания вакцины.

«Это лишь начало. Думаю, что со временем нам потребуется еще больше», — оговорила глава Еврокомиссии. Помимо ЕС, в конференции будут участвовать Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Фонд Мелинды и Билла Гейтсов, благотворительный фонд Welcome Trust и многие другие организации. Кроме того, конференцию поддерживают многие страны мира, указала Урсула фон дер Ляйен.

О пользе пандемии

Одновременно она подчеркнула, что пандемия коронавируса разрушительна, но имеет некоторые положительные аспекты. «С одной стороны, она показывает нам, чему мы должны научиться. Чтобы лучше подготовиться (к подобным событиям. — Ред.), нам необходим гораздо более эффективный обмен медицинскими данными в ЕС и во всем мире. Кроме того, мы видим, насколько важно иметь функционирующие системы здравоохранения, которые способны справиться с шоковыми ситуациями и кризисами вроде нынешнего», — заявила немецкий политик.

Кроме того, фон дер Ляйен — врач по образованию — указала на необходимость развивать способность получения, хранения, распространения в ЕС необходимой медицинской продукции, в частности, защитной одежды и аппаратов ИВЛ.

Колоссальный рост солидарности на фоне пандемии

«Другой хорошей стороной, которую мы увидели за последние недели, стал колоссальный рост солидарности», — отметила глава Еврокомиссии далее. Она напомнила о польских и румынских врачах, работавших в Италии в разгар кризиса, о предоставлении итальянскими властями тестов на коронавирус другим государствам, о лечении пациентов из Франции в Германии и Австрии, передаче Францией защитных масок в Испанию и Италию. «Есть много таких примеров солидарности, и это приятно видеть», — добавила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью DW.