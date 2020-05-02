Япринцева выписали из больницы. Ранее у него диагностировали пневмонию, вызванную COVID-19

Источник материала: Tut.by

Владимира Япринцева выписали из больницы. Тест на коронавирус показал отрицательный результат. Об этом в Facebook написал спортивный журналист Сергей Щурко. Информацию подтвердили также источники TUT.BY.

«Он снова скрылся! На сей раз от коронавируса! Владимир Япринцев эту ночь встречает дома. Анализ на С19 дал отрицательный результат! Старая советская школа дает себя знать. Спасибо врачам и самбо! Никогда не сдавайся!!!» — подписал фото с Япринцевым Щурко.

Член исполкома Международной федерации самбо Владимир Япринцев был госпитализирован с диагнозом «двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусом COVID-19». Находясь в больничной палате он принял участие в в спортивной онлайн-эстафете On A Wave Stay Live и показал несколько упражнений, которые позволяют сохранять физическую форму в условиях самоизоляции.