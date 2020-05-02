ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Япринцева выписали из больницы. Ранее у него диагностировали пневмонию, вызванную COVID-19

02.05.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Владимира Япринцева выписали из больницы. Тест на коронавирус показал отрицательный результат. Об этом в Facebook написал спортивный журналист Сергей Щурко. Информацию подтвердили также источники TUT.BY.

«Он снова скрылся! На сей раз от коронавируса! Владимир Япринцев эту ночь встречает дома. Анализ на С19 дал отрицательный результат! Старая советская школа дает себя знать. Спасибо врачам и самбо! Никогда не сдавайся!!!» — подписал фото с Япринцевым Щурко.

Член исполкома Международной федерации самбо Владимир Япринцев был госпитализирован с диагнозом «двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусом COVID-19». Находясь в больничной палате он принял участие в в спортивной онлайн-эстафете On A Wave Stay Live и показал несколько упражнений, которые позволяют сохранять физическую форму в условиях самоизоляции.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Член исполкома Международной федерации самбо Владимир Япринцев был госпитализирован с диагнозом «двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусом COVID-19».
 
Новости дня
Новости
 
Евросоюз собирает 7,5 млрд евро на вакцину и призывает сделать ее доступной всем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

01.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика