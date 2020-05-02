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Чемпионат мира по хоккею 2021 года всё же пройдёт в Беларуси и Латвии

02.05.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чемпионат мира по хоккею 2021 года всё же пройдёт в Беларуси и Латвии, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея.



Существовала вероятность, что в следующем году мировое первенство примут швейцарцы, но они отказались. Дело в том, что из-за коронавируса в этом году в Швейцарии не прошёл чемпионат мира, и турнир могли сдвинуть на год вперёд. А в 2021-м его хозяевами должны были быть Минск и Рига. Как видим, ничего не изменилось.

Мировое первенство пройдет в мае 2021-го. Для белорусской сборной оно будет первым после возвращения в элиту
 
Теги: Минск
 
 
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Чемпионат мира по хоккею 2021 года всё же пройдёт в Беларуси и Латвии, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея.
 
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