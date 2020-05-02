 Правильный режим, питание и моральный настрой будущей мамы

Источник материала: Вороновская газета





Как вести себя беременным женщинам в эпидемически неблагополучной обстановке? Об этом в интервью рассказала Диана Мардас, врач акушер-гинеколог 5-й городской клинической больницы, руководитель проекта Мама PRO, автор блога в Инстаграм.







— Семейство коронавирусов известно в медицине давным-давно. На сегодняшний день их более 40 видов. Сегодня мы имеем дело со вспышкой его очередной разновидности. Новый вид опасен в первую очередь тем, что пока не изучены все закономерности его функционирования, как неизвестны и отдаленные последствия.

Беременная при болезни — такой же пациент, как и все остальные

— Находится ли беременная в группе риска?

— Беременные попадают в группу риска, если у них есть хронические заболевания и любые осложнения, такие как, к примеру, сахарный диабет, патологии дыхательной системы. Как акушер-гинеколог отмечу, что нередко хронические заболевания при беременности лишь усугубляются. Поэтому именно этим категориям женщин обязательно нужно быть очень осторожными.

И практика показала, когда женщины в положении сталкивались с вирусными инфекциями (в прошлом году грипп или другая проблема), все проходило благополучно при соблюдении рекомендаций врача.

Забывать о гигиене при кормлении грудью сегодня ни в коем случае нельзя

— Если женщина заразится коронавирусом, заразится ли плод?

— На сегодняшний день нет данных, что вирус находится в амниотической жидкости, в грудном молоке и в пуповинной крови. Тем не менее, есть случаи, когда при этом ребенок все равно оказывался заражен. Можно сделать вывод, что вертикальной передачи вируса нет, но при несоблюдении правил эпидбезопасности во время кормления ребенка возможность передачи коронавируса малышу есть. То есть ответственность мамы после рождения ребенка сильно возрастает.







— Получается, что кормить грудью ребенка маме нельзя?

— Сейчас по этому поводу в медицинском сообществе идут активные споры. Кто-то говорит, что можно, но в маске. Кто-то, утверждает, что категорически нет, так как на женщину с коронавирусом после родов распространяются идентичные требования изоляции.

Если мама сильно болеет, кашляет, часто чихает, я бы рекомендовала избегать прямого контакта при кормлении. В таком случае лучше сцеживать молоко и кормить ребенка из бутылочки. При этом следует помнить о чистых руках и во время процедуры сцеживания молока.

Важно: обрабатывать грудь и соски антисептиком или спиртом нельзя! Состав этих средств может быть опасен для малыша.

В первую очередь стоит опасаться высокой температуры

— Какие осложнения может спровоцировать коронавирус? Как от него может пострадать мама или малыш?

— Есть такое понятие, как отдаленные последствия. Лишь спустя время можно определить, повлиял коронавирус на здоровье мамы и ребенка или нет.

Как врач я могу отметить, что коронавирус часто протекает с высокой температурой. В организме женщины в положении она способна спровоцировать аномалии развития плода. Не исключаются в такой ситуации также преждевременные роды. Одним словом, коронавирус повышает те же риски развития, что и любая другая инфекция, протекающая на фоне высокой температуры. А вот данных, что именно COVID-19 провоцирует какие-то конкретные изменения и проблемы, пока нет.

— Можно ли беременной как-то себя защитить?

— Все теми же известными способами: часто и тщательно мыть руки, использовать антисептик при отсутствии доступа к мылу и воде, избегать мест скопления людей, держать дистанцию со всеми. Я бы рекомендовала при возможности минимизировать все выходы в общественные места, особенно без надобности. Временная самоизоляция может быть адекватной мерой безопасности будущей мамы.

Рекомендуется пить больше жидкости, особенно хорошо — клюквенный морс или компот из сухофруктов. При этом слишком не превышайте свою дневную норму во избежание появления отеков. Помогайте своему организму усиливать защитные силы. А для этого необходимо высыпаться, регулярно проветривать помещение, совершать прогулки в малолюдных местах, хорошо питаться (овощи, фрукты и мясо).

Не забывайте также, что существует прямая связь между стрессом и иммунитетом. Насколько это возможно, старайтесь сохранять свое душевное спокойствие.

По материалам 103.by.

Даже при большом желании беременные женщины не могут пересидеть пандемию дома, ведь нужно периодически посещать женскую консультацию, аптеку, сдавать анализы, делать УЗИ и прочие плановые обследования. Контакты с другими людьми неизбежны. С учетом ситуации внесены некоторые коррективы в медицинское обслуживание беременных, направленные на уменьшение количества посещений ими учреждений здравоохранения.

— В Вороновском районе на учете по беременности на данный момент состоит 105 женщин. Для каждой из них составлен индивидуальный план ведения, — рассказала районный врач-акушер-гинеколог Вороновской ЦРБ Галина Станиславовна Войтехович. — Если у будущей мамы нет соматических заболеваний и течение беременности не осложнено, рекомендуем ограничить плановые визиты в женскую консультацию к участковым акушерам-гинекологам и профильным специалистам. На более поздние сроки перенесены консультации у смежных специалистов в областном перинатальном центре.

Неизменными остались первичные визиты в женскую консультацию по беременности до 12-ти недель, явка на сроке 30 недель для обследования и выдачи листка нетрудоспособности. В положенные сроки должна пройти беременная и скрининговые УЗИ плода. Если при данном обследовании врачом не было выявлено патологий, то жительницам сельской местности не обязательно ехать с результатом исследования на прием, можно передать его акушерке или фельдшеру ФАПа. Ответы на вопросы будущие мамочки всегда могут получить по телефону 4-46-87. Они уже активно используют этот вид связи с женской консультацией.

Ольга ВОРОБЬЕВА.