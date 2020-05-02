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Международная федерации хоккея обсуждает перенос сроков проведения чемпионата мира 2021 года

02.05.2020 13:30 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что организация обсуждает перенос сроков проведения чемпионата мира 2021 года на две недели вперед. Турнир должен пройти с 7  по 23 мая в Беларуси и Латвии. Накануне ИИХФ объявила, что отмененный из-за коронавируса планетарный форум нынешнего сезона в Швейцарии не будет перенесен. Ранее функционер заявлял, что полная отмена первенства, которое должно было состояться в Цюрихе и Лозанне, может внести коррективы в планы по проведению последующих чемпионатов мира. 
 
 
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Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что организация обсуждает перенос сроков проведения чемпионата мира 2021 года на две недели вперед....
 
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