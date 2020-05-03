«Я не боюсь играть из-за вируса». Жан из Африки, который работает футболистом в Беларуси

Источник материала: KYKY

В беларуском футбольном клубе «Смолевичи» в качестве нападающего уже два года играет африканец Жан Морель По. О том, как он попал в Беларусь, что ему тут нравится и боится ли он COVID-19, Жан рассказал в интервью «Матч ТВ». KYKY цитирует самое главное из этого разговора.

Детство Жана прошло в Абиджане – это главный мегаполис Кот-д’Ивуара, страны в Западной Африке, которая расположена на побережье Гвинейского залива. Жан жил в спокойном районе, но в его городе есть места, где даже днем могут ограбить или убить. В одном из таких, говорит Жан, его «однажды остановили двое с ножом».

Жан начал заниматься футболом, когда ему было 17 лет, несмотря на то, что его мама была против этого увлечения. Она хотела, чтобы сын выучился на юриста. Но Жан настоял на своем и тренировал технику футбола прямо на улице, у него даже бутс в то время не было. В итоге Жана приняли в футбольный клуб «Вильямсвилль», в составе которого в первый же сезон стал чемпионом Кот-д’Ивуара. Когда мама Жана об этом узнала, позвонила ему со словами: «Извини, что не позволяла тебе играть в футбол. Сейчас вижу, что у тебя есть талант. Мы тебя поддержим».

Позже Жан попал в сборную по футболу Кот-д’Ивуара, в составе которой сыграл две игры: «Средняя зарплата в лиге – 400 долларов, в лучших клубах – 1000-2000. Туда обычно попадают игроки из Европы», – рассказывает Жан. А потом Жану позвонил один из самых влиятельных агентов Беларуси в сфере футбола Евгений Гайдук: «Он сообщил, что интересуется мной, мы стали работать вместе. Гайдук рассказал, что есть варианты в Европе: сначала в Турции, но там требовался просмотр на две недели, а потом – в «Торпедо-БелАЗ», где просмотр был в 3-4 дня. Так я оказался здесь [в Беларуси]».

Вот, что запомнил Жан о первых днях в Беларуси: «Когда приехал в Жодино, была хорошая погода, поэтому сперва удивила больше всего еда. Очень много томатов, картошки, впервые попробовал котлеты, борщ. Особенно понравились картошка и котлеты. О Беларуси до приезда ничего не слышал, но знал о России, что Москва– очень красивый город, а русские – довольно злые. Так говорили по телевизору в Кот-д’Ивуаре. Оказалось, что в Беларуси очень добрые и спокойные люди, здороваются друг с другом. Бывало, что попадались два-три пьяных человека, которые говорили плохие слова про меня, про цвет кожи. Но вы знаете, это алкаши. Поэтому это не важно».

Жан уверяет, что в Беларуси «никакого расизма не встречал», но рассказывает, что люди «удивляются, почему я черный, но это не расизм, просто любопытство». Жан рассказывает: «Как-то бабушка подошла, попросила потрогать меня и спросила: «А почему грязь не смывается?» Сказал, что это генетика, мы такие с рождения. Она ответила, что первый раз видит черного человека. Но это все было по-доброму».

Жан сразу начал учить русский язык. Ему помогали ребята из команды и сейчас он может фактически свободно с ними общаться. Позже он перевез в Беларусь свою невесту, но сейчас она застряла в Кот-д’Ивуаре из-за пандемии коронавируса – африканские страны полностью закрыли границы. А в беларуси, несмотря на эпидемию, продолжили футбольный чемпионат – но Жак говорит, что не боится играть в футбол в это эпидемиологически неспокойное время:

«Это возможность. Только мы сейчас играем, можно обратить на себя внимание. Конечно, есть страх, но без футбола будет очень плохо. Главное, что паники нет. На улице много людей в масках и перчатках, но все спокойно».

«Беларусь – отличная страна. Гуляли вместе [с невестой] в Минске – красивый чистый город. Ну, тут везде чисто. Комфортно жить. Единственное, что не хватает моего любимого ивуарийского блюда — ачеке (что-то вроде кус-кус)», – резюмировал Жак.