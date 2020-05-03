Мероприятия ко Дню Победы и эпидситуацию обсудили на совещании у Александра Лукашенко

Источник материала: Вороновская газета





У парада в честь 75-летия Победы глубокое идеологическое и эмоциональное значение.

Мероприятия ко Дню Победы и эпидситуацию обсудили на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА .

«Как мы с вами и договаривались ранее, сегодняшнее наше небольшое совещание посвятим двум вопросам. Первое — обсудим мероприятия ко Дню Победы, которые мы ранее запланировали провести. Попробуем обсудить те проблемы, которые сегодня существуют в связи с этим. И после этого будет принято соответствующее решение. Второе — здоровье людей — какова у нас ситуация на сегодняшний день», — сказал глава государства.







Александр Лукашенко отметил, что план мероприятий ко Дню Победы был представлен давно. «Мы пока следуем в этом плане. Более того, более широко рассматривали мероприятия в связи с учениями НАТО у наших границ. Мы, по-моему, ни на миллиметр не отступили от того плана, который с вами наметили в плане реагирования на те мероприятия, которые Североатлантический блок планировал у наших границ. Правда, немного откорректировали после того, когда было заявлено, что НАТО не планирует масштабных мероприятий, как это было ранее. Соответственно, и мы более сдержанно реагировали на это», — заявил Президент.





По его словам, некоторые войсковые подразделения в настоящее время находятся на полигонах, продолжают учения. «Но в основном войска возвращены в казармы — места постоянной дислокации», — отметил Александр Лукашенко.





«Они умирали ради нас» — Александр Лукашенко о важности проведения парада в День Победы

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает глубокое идеологическое и эмоциональное значение парада в честь 75-летия Победы. Об этом он заявил на совещании, передает корреспондент БЕЛТА. «Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди (участники войны. — Прим. БЕЛТА) умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, — скажут, что испугались», — заявил глава государства. При этом Александр Лукашенко предупредил организаторов, что если будет принято это предложение, то «никого тащить на это мероприятие не надо». «Не хотят люди, боятся, берегут здоровье — мы это поймем. Достаточно сегодня желающих — тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло», — подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко рассказал, что среди желающих посетить парад есть и ветераны Вооруженных Сил. «Участников войны осталось совсем немного. Они понимают, и мы должны их сберечь. Хоть они и первыми затребовали, чтобы их привезли на это мероприятие. Понятно, что им уже за 90. Подумаем, как с ними быть. Я придерживаюсь своей тактики — стариков надо поберечь. Мы все видим, что все эти инфекции прежде всего цепляются за стариков, хотя болеют и молодые. Поэтому никого на это массовое мероприятие тащить не надо», — сказал Президент. «Меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам. И вообще, Беларусь — это живой памятник той войны. И я думаю, что в этот день здесь могли бы присутствовать представители всех государств», — добавил глава государства. Александр Лукашенко в связи с этим отметил, что отдельные российские депутаты и сенаторы также изъявили желание посетить парад в Минске. «Мы приветствуем это. Пусть приезжают. Если надо для этого выделить средства связи, мы обеспечим. У нас аэропорт открыт. Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери», — заверил белорусский лидер. В целом Президент уверен, что парад — это не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие. «Потому что оно будет организовано как положено. Об этом мы позже скажем. Может быть, и с трибуны этого парада», — сказал он. Глава государства обратил внимание, что ни в прошедшие, ни в предстоящие праздники и выходные дни ограничений в стране не вводилось, и люди сами решали, где им быть. «И надо отметить, мы это заметили, люди очень аккуратно относятся к своему здоровью. Как-то рассредоточились. Не было этого скопления», — отметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: главное для нас сегодня — это лечение людей — пневмонии









Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность обратить внимание на лечение пневмоний в условиях складывающейся эпидемиологической ситуации, передает корреспондент БЕЛТА.

«Анализируя всю ситуацию, нам особое внимание, что мы сегодня и делаем, надо обратить на пневмонии. У нас наблюдается (пускай на 40-50 человек за 4 месяца) прирост пневмоний к уровню прошлого года. Да, это просто мизер при нашей системе здравоохранения, но пневмонии чуть-чуть подросли. Думаю, по году эта ситуация выровняется и так далее. И мы видим, что главное для нас сегодня — это лечение людей — пневмонии. Прошу это иметь в виду. Для меня это вопрос номер один. И я очень серьезно контролирую эти процессы», — заявил глава государства.

По его словам, в этом плане главное даже не число выявленных людей, у которых диагностирован коронавирус, а именно ситуация по пневмониям.

«Чем больше мы тестируем людей, а сейчас мы вышли на 9,5-10 тыс. ежесуточно тестируемых, тем больше мы получаем с вирусом. Это где-то в районе 9% от тестируемых. Я учитываю это, смотрю эту динамику. Тем более я попросил от вас прогноз. И вы мне дали прогноз полтора-два месяца тому назад, как будут развиваться эти болезни. И я контролирую, насколько вы мне точно выдали прогноз», — отметил белорусский лидер.

«Не всегда тесты дают точный показатель. И уже мне из разных мест — больниц, лабораторий — приходит эта информация. Ну, на ходу делали все тесты. И уже тесты на антитела начали делать», — добавил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: средств защиты и лекарств в Беларуси хватает







Средств защиты и лекарств в Беларуси хватает. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании об эпидемиологической ситуации в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы государства, решены все необходимые вопросы, связанные не только с безопасностью врачей в больницах, но и на других уровнях. «Все вопросы для того, чтобы лечить людей, решены. Сегодня уже средства защиты мы экспортируем. Скажу откровенно, и люди молодцы. Они эту маску не надевают, где попало. В общественных местах где-то, в магазин идут… Сначала ринулись в аптеки, скупили, дефицит. Сейчас этого дефицита нет. Мы экспортируем эти маски, — сказал глава государства. — Спасибо китайцам, Си Цзиньпину спасибо, отозвался на мою просьбу. Прислал нам один станок, сейчас второй — для масок, респираторов. У нас будут целые фабрики благодаря этой помощи».

«Лекарств, как мне министр докладывает и не только, у нас хватает. Притом для лечения самыми современными новыми способами», — заявил Александр Лукашенко.

«Врачи научились работать, и разными вариантами», — подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко: в Беларуси удается сдерживать заболеваемость в целом

В Беларуси удается сдерживать заболеваемость в целом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании об эпидемиологической ситуации в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

«На сегодняшний день удается сдерживать заболеваемость в целом. Что касается инфекционных заболеваний, то мы идем четко в том прогнозе, который был два месяца назад доложен мне», — заявил глава государства.

Александр Лукашенко образно отметил, что армия 41-го года и армия 45-го — это две разные армии, подчеркнув, что система здравоохранения, врачи в Беларуси уже получили необходимый опыт лечения заболевших.

Александр Лукашенко: в Беларуси заняты всего 10% аппаратов ИВЛ от имеющихся в наличии







В Беларуси заняты всего 10% аппаратов ИВЛ от имеющихся в наличии. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании об эпидемиологической ситуации в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

«Я смотрю каждые сутки информацию. Сегодня получил. Тоже 9% у нас от тестируемых (выявлено случаев заболевания COVID-19 от количества сделанных тестов. — Прим. БЕЛТА). По пневмонии, что я очень контролирую, заняты всего 10% от наличия аппаратов. У нас сегодня на ИВЛ чуть больше 200 человек. А аппаратов ИВЛ — 2,5 тыс. плюс полтысячи наркозно-дыхательных, если это нужно будет», — сказал глава государства.

Он также заявил, что от общего числа пневмоний только у 30% пациентов диагностирован COVID-19. «Это тоже очень хороший показатель. Поэтому я сегодня претензий ни к Министерству здравоохранения, ни к главным врачам больниц не предъявляю. Мы четко выработали системы лечения инфицированных людей», — отметил белорусский лидер.

Общая смертность в Беларуси снижается, а умерших от COVID-19 в 5 раз меньше, чем от алкоголя







Общая смертность в Беларуси снижается. Соответствующие данные привел Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании об эпидемиологической ситуации в стране, передает корреспондент БЕЛТА.Президент рассказал, что ему накануне передали статистические данные с подробным анализом. «За 4 месяца общая смертность в стране уменьшилась на 1,5%. Если каждый квартал будем удерживать 1,5-2%, то мы на 7-8% уменьшаем смертность. Это очень хороший показатель на фоне того, что у некоторых государств смертность постоянно растет. У нас динамика вниз уже несколько лет», — заявил глава государства. Как было отмечено на совещании, по состоянию на 2 мая зафиксировано 97 смертей пациентов с COVID-19. При этом за истекший период года от болезней системы кровообращения умерли почти 25 тыс. человек, от онкологии — примерно 6,4 тыс. «Но что меня поразило — от отравления алкоголем умерли 482 человека. Самоубийств — 470. Уже почти 1 тыс. человек погибли от алкоголя и самоубийств. На пожарах погибли 218 человек. На дорогах за 4 месяца в авариях погибли 163 человека. Утонули 89 человек — почти столько, сколько от разного рода болезней, отягощенных COVID-19», — привел статистику Александр Лукашенко. «Но самое главное, что число погибших снижается квартал к кварталу прошлого года, апрель к апрелю прошлого года и так далее», — подчеркнул белорусский лидер