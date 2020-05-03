|
В Беларуси зарегистрированы 16 705 человек с коронавирусом
03.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
На 3 мая в Беларуси зарегистрировано 16 705 человек с положительным анализом на COVID-19,
Выздоровели и выписаны 3196 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли 99 пациентов.
Число зараженных составляет 8,1% от количества проведенных тестов. Всего проведено 204 239 тестов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На 3 мая в Беларуси зарегистрировано 16 705 человек с положительным анализом на COVID-19, сообщили в Минздраве. Выздоровели и выписаны 3196 пациентов, у которых ранее...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)