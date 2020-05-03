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В Беларуси зарегистрированы 16 705 человек с коронавирусом

03.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

На 3 мая в Беларуси зарегистрировано 16 705 человек с положительным анализом на COVID-19, сообщили в Минздраве.

 

В Беларуси зарегистрированы 16 705 человек с коронавирусом

 

Выздоровели и выписаны 3196 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли 99 пациентов.

Число зараженных составляет 8,1% от количества проведенных тестов. Всего проведено 204 239 тестов.


 
 
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  На 3 мая в Беларуси зарегистрировано 16 705 человек с положительным анализом на COVID-19, сообщили в Минздраве.     Выздоровели и выписаны 3196 пациентов, у которых ранее...
 
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