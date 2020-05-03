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В рамках рабочего визита в Гродненскую область министр здравоохранения Владимир Караник посетил Лидскую ЦРБ

04.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В рамках рабочего визита в Гродненскую область министр здравоохранения Владимир Караник посетил Лидскую ЦРБ

В пятницу Владимир Караник встретился с руководителями региона, районной больницы и подрядной организации, осуществляющей работы по ремонту и модернизации хирургического корпуса. Темпы и качество проводимых в Лидской ЦРБ строительных работ получили высокую оценку министра здравоохранения, сообщает «Лідская газета».

Владимир Караник смог оценить и профессиональный подход местных специалистов к работе в условиях эпидемиологического процесса, обеспечение безопасных условий для медицинского персонала. Проведен мониторинг готовности медучреждения к оказанию помощи заболевшим коронавирусной инфекцией. В корпусе, специально перепрофилированном для лечения таких больных, для препятствия распространению инфекции обустроены пропускные шлюзы, помещения разделены на «чистые» и «грязные» зоны. Также Владимир Караник встретился с медработниками, проживающими в контакт-центре – медиками, которые непосредственно участвуют в оказании помощи пациентам с COVID-19.

В беседе с председателем Лидского райисполкома Сергеем Ложечником Владимир Караник отметил результативное взаимодействие местных органов власти с медицинской службой в условиях напряженной эпидемиологической ситуации. Кроме того, министр сообщил о скорой доставке в районную больницу нового компьютерного томографа. Специально для установки этого дорогостоящего высокотехнологичного медицинского оборудования в ЦРБ построено отдельное помещение, которое также осмотрел Владимир Караник.

По итогам визита он поручил доработать концепцию развития здравоохранения региона как крупного межрайонного медицинского центра. Такая цель сегодня ставится, учитывая географическое положение Лиды и то, что Лидская ЦРБ – это крупное лечебное учреждение со стационарами на 1067 коек, сообщает пресс-служба районного исполнительного комитета.

 
 
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В пятницу Владимир Караник встретился с руководителями региона, районной больницы и подрядной организации, осуществляющей работы по ремонту и модернизации...
 
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