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Свадебный сезон - 2020





Модные тенденции





Карантинные тату





Цветочное послание





Лемуры-близнецы





Шанхайская звезда





Работа на камеру





Звезды Instagram

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так События недели, которые не оставят вас без эмоций Что еще интересного и яркого произошло в мире за прошедшие семь дней, какие события не оставят вас без эмоций и о чем непременно стоит узнать - специальную подборку...

Что еще интересного и яркого произошло в мире за прошедшие семь дней, какие события не оставят вас без эмоций и о чем непременно стоит узнать - специальную подборку для вас подготовилаПриход мая напомнил жителям планеты о старте свадебного сезона. К сожалению, непростая эпидемиологическая ситуация в мире внесла значительные коррективы в проведение пышных торжеств. А также повлияла и на свадебную моду.Власти Хорватии ослабили карантинные меры и разрешили вернуться к работе свадебным салонам. Похоже, некоторые из них на самоизоляции зря времени не теряли. В Загребе в витринах салонов красуются манекены в защитных масках, декорированных вышивкой, стразами и жемчугом. Удивительно, но защитное средство на фоне шикарных платьев смотрится весьма гармонично. Сотрудники свадебной индустрии говорят, что маска — это аксессуар, необходимый всем в это непростое время.Впрочем, молодожены не унывают, они надеются, что скоро пандемия закончится и церемонии можно будет проводить без масок. Пока же к услугам тех, кто не хочет ждать, - свадебные маски. Они позволят зарегистрировать брак безопасно и красиво.А у шведов свои модные тенденции. Жители страны делают татуировки с изображением главного эпидемиолога страны. Для шведов Андерс Тегнелль стал настоящим героем. А все потому, что медик на время пандемии вместо карантина избрал стратегию выработки коллективного иммунитета. Ее суть - в соблюдении безопасной дистанции между людьми.А это яркий пример того, что может случиться с мастером татуировки на карантине. Крис Вудхед из Лондона решил набивать себе по одной тату каждый день изоляции, и уже нанес более 40 рисунков. Парень признается, что место на теле для новых произведений было найти очень сложно. Крис в буквальном смысле с головы до пят забит чернилами. К слову, власти Соединенного Королевства пока отменять карантин не ослабили. Так что пожелаем британцу неиссякаемой творческой энергии.В Нидерландах фермеры оставили послания на цветочных полях для туристов, которые не смогли приехать в страну в этом году из-за коронавируса. С высоты птичьего полета можно увидеть красочные надписи "Увидимся в следующем году" или "Оставайтесь сильными»". К слову, один из фермеров вывел в этом году новый сорт тюльпанов. И назвал его stay strong - как пожелание и дань уважения медикам во всем мире.А эти кадры пришли из американского Гонолулу. В местном зоопарке у кошачьих лемуров появилось потомство - сразу два детеныша. Ветеринары сообщают, что близнецы и их мама чувствуют себя великолепно. Малыши находятся на естественном вскармливании и с каждым днем становятся все активнее и сильнее. Пол лемуров-близнецов пока не определили. Отметим, что кошачьи, или кольцехвостые, лемуры относятся к виду животных, находящихся под угрозой исчезновения. Причиной тому стало уничтожение жизненного пространства и охота, которая проводится частично по коммерческим соображениям.Шестимесячная панда Цзяцай - настоящая звезда Шанхайского зоопарка. Полюбоваться на милое животное приходят целыми семьями. Панде сейчас 6 месяцев, она пока что еще очень привязана к своей маме, но уже учится есть бамбук. А еще с удовольствием позирует для посетителей зоопарка. Кстати, понаблюдать успехами панды можно онлайн на сайте зверинца. Для этого в вольере установлены камеры.А сейчас познакомимся с гордостью зоопарка Брукфилда (штат Висконсин) - амурским леопардом по кличке Саша! Несмотря на то, что зверинец закрыт на карантин, 2-месячный малыш не перестает радовать своих поклонников. Вначале Саша перед камерой демонстрирует все свои спортивные навыки, вероятно, воображая, что камень - это мяч. Затем, устав от игрушки, подбирается к объективу, облизывает его и показывает самые настоящие каскадерские трюки.Отправляемся в Пермь. Там проживают супруги Уржумовы, которые сделали из своих домашних питомцев настоящих знаменитостей социальных сетей. Молодые люди влюблены в сурикатов и завели у себя дома сразу двоих - Марго и Игоря. Хозяева часто устраивают для своих любимцев тематические фотосессии. Одевают животных в необычные наряды, а сурикаты совсем не против этого, и с удовольствием позируют. Фото этих очаровашек набирают в сети сотни лайков. Вообще онлайн-трансляции на позитиве сейчас стали как никогда востребованными.