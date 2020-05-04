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Коронавирус спровоцировал обострение между Лукашенко и Путиным

04.05.2020 11:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Предстоящая неделя обещает стать интересной в белорусско-российских отношениях. А последствия парада в Минске, если он всё-таки пройдет, могут оказаться самыми неожиданными.



Александр Лукашенко и Владимир Путин заняли диаметрально противоположную позицию по отношению к пандемии коронавируса.

Российский президент довольно быстро перешел на «карантинные» позиции. Сначала Путин перенес на неопределенный срок голосование по поправкам в Конституцию, а затем и парад, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Глава Беларуси, напротив, не стал отменять даже субботник, которым при сложившихся обстоятельствах можно было пожертвовать без всякого сожаления. А уж парад 9 мая Александр Лукашенко намерен провести «при любой погоде».

Отношения между белорусским и российским президентами и раньше были далеки от идеальных. Ныне же коронавирус спровоцировал обострение любви. Для Путина, «капитулировавшего» перед эпидемией, поведение Лукашенко – как весьма болезненная заноза в мягком месте. Руководитель РФ с учетом тамошней ментальности выглядит «слабаком», что ему точно не нравится.

В результате между главами Беларуси и России завязалась своего рода заочная пикировка. Друг друга они в этом контексте не упоминают. Но некоторые высказывания Путина неизбежно проецируются на Лукашенко, и наоборот.

Обосновывая перенос парада (решение было озвучено 16 апреля), хозяин Кремля старался представить себя «человечным» руководителем, который, прежде всего, заботится о жизнях и здоровье своих сограждан:

– Дата 9 Мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна. Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже сейчас, прямо сейчас. Но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, ещё чрезвычайно высоки. И это не даёт мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям.

Между строк можно прочитать, что для Лукашенко жизнь каждого человека не бесценна в случае, если он решится на парад. Еще одним прозрачным намеком стал отказ от запланированного участия российских военных в минских мероприятиях 9 мая.


Лукашенко в долгу не остался. 3 мая он не просто заявил, что «параду быть», но и сопроводил это своеобразным обоснованием:

– Подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, – скажут, что испугались… Меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам.

А чтобы Путин не сомневался, кто подразумевается под испугавшимся, Лукашенко добавил, что ждёт на параде российских депутатов и сенаторов, которые уже изъявили желание приехать 9 мая в Минск.

Учитывая, сколь знаковой в идеологии обоих государств является эта дата, можно ожидать, что по мере её приближения напряжение между Минском и Москвой будет нарастать. Член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич уже после выступления Александра Лукашенко выразил сомнения, что парад 9 мая в Беларуси может состояться. 

Также сенатор заявил в эфире Эха Москвы, что вряд ли кто-то из российских парламентариев решится нарушить режим изоляции и поедет в Минск, хотя и не исключает «политиканства».

В общем, предстоящая неделя обещает стать интересной в белорусско-российских отношениях. А последствия парада в Минске, если он всё-таки пройдет, могут оказаться самыми неожиданными.
 
Теги: Минск
 
 
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