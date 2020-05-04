ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Назван «поразительный симптом» коронавируса

04.05.2020 18:17 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Назван «поразительный симптом» коронавируса

Врачи назвали удивительный симптом коронавируса, который выявлен у некоторых инфицированных. Так, медики периодически наблюдают у пациентов с COVID-19 «счастливую гипоксию», пишет Sciencemag.

Это когда пациент чувствует себя хорошо, однако на самом деле его организм находится в неудовлетворительном состоянии.

«Мы видим очень большое расхождение между тем, что показывает монитор, и тем, как выглядит пациент», – отметил врач из Нью-Йорка Рубен Стрейер, чьи слова приводит портал.

Доктор добавил, что его поразила эта особенность инфицированных COVID-19.

Тем временем пульмонолог Эльнада Марсия Негри уточнила, что у здоровых людей, к примеру. уровень насыщения крови кислородом обычно держится на уровне не менее 95%. При этом заразившиеся коронавирусом при показателе 80%, 70% или даже 50% могут казаться здоровыми.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врачи назвали удивительный симптом коронавируса, который выявлен у некоторых инфицированных. Так, медики периодически наблюдают у пациентов с COVID-19 «счастливую...
 
Новости дня
Новости
 
Губернатор Санкт-Петербурга посетил роддом и стал мемом. Всё благодаря защите от вируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
04.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика