Назван «поразительный симптом» коронавируса

Источник материала: ОНТ

Врачи назвали удивительный симптом коронавируса, который выявлен у некоторых инфицированных. Так, медики периодически наблюдают у пациентов с COVID-19 «счастливую гипоксию», пишет Sciencemag.

Это когда пациент чувствует себя хорошо, однако на самом деле его организм находится в неудовлетворительном состоянии.

«Мы видим очень большое расхождение между тем, что показывает монитор, и тем, как выглядит пациент», – отметил врач из Нью-Йорка Рубен Стрейер, чьи слова приводит портал.

Доктор добавил, что его поразила эта особенность инфицированных COVID-19.

Тем временем пульмонолог Эльнада Марсия Негри уточнила, что у здоровых людей, к примеру. уровень насыщения крови кислородом обычно держится на уровне не менее 95%. При этом заразившиеся коронавирусом при показателе 80%, 70% или даже 50% могут казаться здоровыми.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram