|
Назван «поразительный симптом» коронавируса
04.05.2020 18:17 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Врачи назвали удивительный симптом коронавируса, который выявлен у некоторых инфицированных. Так, медики периодически наблюдают у пациентов с COVID-19 «счастливую гипоксию»,
Это когда пациент чувствует себя хорошо, однако на самом деле его организм находится в неудовлетворительном состоянии.
«Мы видим очень большое расхождение между тем, что показывает монитор, и тем, как выглядит пациент», – отметил врач из Нью-Йорка Рубен Стрейер, чьи слова приводит портал.
Доктор добавил, что его поразила эта особенность инфицированных COVID-19.
Тем временем пульмонолог Эльнада Марсия Негри уточнила, что у здоровых людей, к примеру. уровень насыщения крови кислородом обычно держится на уровне не менее 95%. При этом заразившиеся коронавирусом при показателе 80%, 70% или даже 50% могут казаться здоровыми.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врачи назвали удивительный симптом коронавируса, который выявлен у некоторых инфицированных. Так, медики периодически наблюдают у пациентов с COVID-19 «счастливую...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)