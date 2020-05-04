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Смотрите репортаж из поликлиники №6 города Бреста: о коронавирусе и не только
04.05.2020 22:52 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На сегодня в Беларуси 17 тысяч 489 человек с положительным тестом на COVID-19. 3259 пациентов выздоровели, 103 - умерли.
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На сегодня в Беларуси 17 тысяч 489 человек с положительным тестом на COVID-19. 3259 пациентов выздоровели, 103 - умерли.
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