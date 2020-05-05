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Михаил Счастный: Почему правительство не обеспечивает безопасность граждан в условиях пандемии коронавируса?

05.05.2020 06:08 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В условиях пандемии коронавируса очень важен комплексный подход к обеспечению безопасности граждан страны. Но в Беларуси почему-то к этому вопросу подходят избирательно.

О том, что в стране бушует эпидемия, наверное, знают уже и дети в ясельных группах. Поэтому нет смыла говорить о том, какие меры принимаются для борьбы с вирусной инфекцией в различных отраслях. Даже президент, который, как и мы все, невооруженным глазом не может видеть вирусы, издал указ «О поддержке экономики» в условиях пандемии коронавируса.

Однако есть отрасль, о которой наше правительство и президентуже давно напрочь забыли или же просто не желают вмешиваться, но которая в реалиях сегодняшнего дня стала общедоступна и близка каждому человеку. Это такси. А если более точно, то оказание услуг по перевозке потребителей (пассажиром) автомобилями такси.

Прочитав о том, почему трем высокопоставленным чиновникам разрешили закрывать магазины на 90 дней, у меня возник вполнезаконный вопрос – а почему правительство абсолютно не уделяет такого же внимания на перевозки пассажиров автомобилями такси в условиях эпидемии?

Как медик, я прекрасно понимаю, что распространение инфекции в замкнутом и тесном пространстве, которым является салон автомобиля такси, – происходит значительно быстрее и эффективнее, чем в магазине.

Спрашивается, а каким образом: водители такси способны обеспечить безопасную перевозку пассажиров в условиях эпидемии?

В настоящий момент работа водителя, например, через приложение «Яндекс.Такси» – это беспрерывный процесс (не успел высадить одного – хватай заказ от другого). Но разве можно при такой работе обеспечить должную дезинфекцию автомобиля? Естественно, что нет. Да и ответственности, и обязательств по проведению безопасной перевозки в условиях пандемии в автомобилях такси тоже нет.

Уверен, что данная ситуация возникла из-за полного безразличия таких государственных органов, как МАРТ, Минздрав и прокуратура. При этом «деятельность прочего пассажирского сухопутного транспорта» постановлением Минздрава отнесена к Перечню работ и услуг, предоставляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения.

Не могу не обратить внимание и на нарушения законодательства и бездействие местных исполнительных и распорядительных органов – которые не требуют соответствующей регистрации автомобильных перевозок пассажиров на подконтрольной им территории.

Я понимаю, что высокопоставленные чиновники, работники транспортной инспекции, ГАИ, прокуратуры и пр. на такси не катаются, поэтому и не могут отслеживать ситуацию по распространению инфекции через автомобили такси и водителей, регулярно приезжающих в Минск на подработку в выходные дни из других регионов, например, хотя бы из Витебска. Хотя и минские таксисты поступают также. Следовательно, создана никем не контролируемая благоприятная среда для распространения инфекции по всей стране.

На данные проблемные вопросы я естественно обратил внимание первого вице-премьера Д.Н. Крутого в своем обращении. Жду ответа и выражаю надежду, что он меня прекрасно поймет и примет необходимые меры.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В условиях пандемии коронавируса очень важен комплексный подход к обеспечению безопасности граждан страны. Но в Беларуси почему-то к этому вопросу подходят...
 
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