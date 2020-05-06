Евросоюз будет держать границу с Беларусью закрытой минимум до июня













Об этом она рассказала в интервью радиостанции Lietuvos radijas.





«В Еврокомиссии мы обсуждаем, совет министров также состоялся, речь идет о том, что 15 мая такой, скажем, максимальный срок, когда внутренние границы Европы могут быть открыты», - указала Тамашунене.





По ее словам, одновременно будет оставлена возможность самим государствам решать вопрос возможных санитарных проверок на границе.









Однако глава МВД Литвы указала, что ограничения на внешних границах с Беларусью и Россией останутся как минимум до июня.