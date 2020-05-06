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Евросоюз будет держать границу с Беларусью закрытой минимум до июня
06.05.2020 08:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене заявил, что в связи со спадом пандемии коронавируса Европейский Союз рассматривает возможность открытия внутренних границ с середины мая, но не с Беларусью.
Об этом она рассказала в интервью радиостанции Lietuvos radijas.
«В Еврокомиссии мы обсуждаем, совет министров также состоялся, речь идет о том, что 15 мая такой, скажем, максимальный срок, когда внутренние границы Европы могут быть открыты», - указала Тамашунене.
По ее словам, одновременно будет оставлена возможность самим государствам решать вопрос возможных санитарных проверок на границе.
Однако глава МВД Литвы указала, что ограничения на внешних границах с Беларусью и Россией останутся как минимум до июня.
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Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене заявил, что в связи со спадом пандемии коронавируса Европейский Союз рассматривает возможность открытия внутренних...
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