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Незыгарь: Путин попросил Лукашенко "не играть с огнём"

06.05.2020 13:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский телеграм-канал Незыгарь тезисно рассказал о том, что накануне обсуждали Лукашенко и Путин во время телефонного разговора.



Как сообщалось 5 мая, Лукашенко и Путин поговорили по телефону. Белорусское госагентство БелТА уточняло, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Однако по итогам разговора ни пресс-служба Лукашенко, ни пресс-служба Путина никаких подробностей разговора не сообщили, ограничившись общими фразами.

Свою версию беседы "заклятых друзей" предложил телеграм-канал Незыгарь

По словам источника канала, разговор Лукашенко с Путиным длился 1 час 23 минуты.

Из разговора можно понять, что Россия обеспокоена ситуацией с распространением коронавируса в Беларуси. Лукашенко попросили "не играть с огнем". 

Решение о проведении в Минске парада скорее расценивается как  "недружественный шаг". Игра "кто круче" не укрепляет отношения, особенно на теме Великой войны. 

Путин на парад в Минск не приедет, а саммит ЕАЭС пройдет 19 мая в режиме видеоконференции (несмотря на предложение Лукашенко всем встретиться). 

Госсекретарь "союзного государства" Григорий Рапота попросил освободить его в связи с достижением преклонного возраста. (Секретариат "союзного государства" России и Беларуси в разговоре с РИА Новости опроверг сообщения об отставке госсекретаря Рапоты - прим. БП)


Россия никого не будет поддерживать на предстоящих в Беларуси президентских выборах. 

В Москве с уважением отнесутся к любому решению Александра Лукашенко по участию в выборах. Главное, чтобы не получилось как с Януковичем.
 
Теги: Минск
 
 
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Российский телеграм-канал Незыгарь тезисно рассказал о том, что накануне обсуждали Лукашенко и Путин во время телефонного разговора.
 
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