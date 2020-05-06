







Как сообщалось 5 мая, Лукашенко и Путин поговорили по телефону. Белорусское госагентство БелТА уточняло, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.





Однако по итогам разговора ни пресс-служба Лукашенко, ни пресс-служба Путина никаких подробностей разговора не сообщили, ограничившись общими фразами.





предложил телеграм-канал Незыгарь Свою версию беседы "заклятых друзей"телеграм-канал Незыгарь





По словам источника канала, разговор Лукашенко с Путиным длился 1 час 23 минуты.





Из разговора можно понять, что Россия обеспокоена ситуацией с распространением коронавируса в Беларуси. Лукашенко попросили "не играть с огнем".





Решение о проведении в Минске парада скорее расценивается как "недружественный шаг". Игра "кто круче" не укрепляет отношения, особенно на теме Великой войны.





Путин на парад в Минск не приедет, а саммит ЕАЭС пройдет 19 мая в режиме видеоконференции (несмотря на предложение Лукашенко всем встретиться).





Госсекретарь "союзного государства" Григорий Рапота попросил освободить его в связи с достижением преклонного возраста. (Секретариат "союзного государства" России и Беларуси в разговоре с РИА Новости опроверг сообщения об отставке госсекретаря Рапоты - прим. БП)









Россия никого не будет поддерживать на предстоящих в Беларуси президентских выборах.





В Москве с уважением отнесутся к любому решению Александра Лукашенко по участию в выборах. Главное, чтобы не получилось как с Януковичем.