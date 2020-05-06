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Награждение победителей конкурса «Салют Победы» – Фото

06.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Победителей смотра-конкурса художественной самодеятельности трудовых коллективов «Салют Победы» наградили сегодня в кинотеатре.

 

Награждение победителей конкурса «Салют Победы» – Фото

 

Награждение победителей конкурса «Салют Победы» – Фото

 

Награждение победителей конкурса «Салют Победы» – Фото

 

Награждение победителей конкурса «Салют Победы» – Фото

 

Награждение победителей конкурса «Салют Победы» – Фото

 

Подробнее о победителях конкурса — в ближайшем номере газеты «Горецкий вестник»

 

Награждение победителей конкурса «Салют Победы» – Фото

 

Фото – Михаил Левцов

 


 
 
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  Победителей смотра-конкурса художественной самодеятельности трудовых коллективов «Салют Победы» наградили сегодня в кинотеатре.             Подробнее о...
 
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