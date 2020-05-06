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Награждение победителей конкурса «Салют Победы» – Фото
06.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Победителей смотра-конкурса художественной самодеятельности трудовых коллективов «Салют Победы» наградили сегодня в кинотеатре.
Подробнее о победителях конкурса — в ближайшем номере газеты «Горецкий вестник»
Фото – Михаил Левцов
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Победителей смотра-конкурса художественной самодеятельности трудовых коллективов «Салют Победы» наградили сегодня в кинотеатре. Подробнее о...
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