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В каждой поликлинике Минска ночью раз в 10 дней проходит санобработка
06.05.2020 22:12 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВ каждой поликлинике Минска раз в 10 дней проходит санобработка.
Ежедневно в Минске обрабатывают до 250 машинСюда приезжают кареты скорой помощи со всего Минска. Служба дезинфекции машин круглосуточная, за 24 часа - около 2 с половиной сотен карет. А всего с тех пор, как скорая помощь стала забирать контакты первого уровня и пациентов с COVID, здесь обработали уже 7 тысяч машин.
Регина Завадская, завотделением очаговой дезинфекции Минского городского центра дезинфекции и стерилизации:"Санобработка машин происходит в течение 5 минут, после чего машина должна выдержать экспозицию, после она выезжает дальше на работу. Около 30 минут - экспозиция. За это время медицинский персонал и водители проходят обработку, у нас есть все условия. При необходимости они могут даже принять душ".
Кстати, эта услуга доступна не только бригадам скорой помощи. На станции так же обрабатывают личные авто, если, например, пациента отвозили в больницу родственники.
Генеральная уборка поликлиникПока часть службы дезинфекторов дежурит на месте, другая - собирается в ночной рейд по очагам коронавирусной инфекции. Чтобы не отвлекать врачей, как правило, обработка проходит ночью. Команда дезинфекторов приехала в первую поликлинику в 9 вечера, уедет из последней только в 5 утра.
Прошлой ночью маршрут проходил только через 6 поликлиник. Это более 10 тысяч квадратных метров. На обработку каждой - полтора часа. С такой уборкой сложно справиться любому, а втройне некомфортно, когда все это время нужно быть в специальном костюме.
Бригада дезинфекторов обычно состоит из двух человекМы пообщались со специалистами в поликлинике, но на их плечах также больницы, лаборатории и даже офисы, где мог возникнуть очаг COVID.
Регина Завадская, завотделением очаговой дезинфекции Минского городского центра дезинфекции и стерилизации: "В каждом районе каждое учреждение не осталось без нашего внимания. Акцент делается на места общего пользования - коридоры, лестничные пролеты, лифты, санузлы, а также на терапевтические отделения, инфекционный кабинет".
Каждое учреждение обрабатывают раз в 10 дней. Но это только генеральная уборка. Каждый день по три раза в поликлиниках проводят свою внутреннюю дезинфекцию сами работники клиники. Такая обязанность легла не только на медучреждения.
Военные химики против COVID-19Военные проводят обработку объектов сферы обслуживания в Минской области.
Еще в конце апреля 170 армейских специалистов-химиков и 60 единиц техники прибыли в Минск для дезинфекции учреждений здравоохранения. Чтобы провести генеральную уборку каждого здания, пришлось задействовать немало человек самых разных профилей. Ведь сегодня, как никогда, чистота - наша общая ответственность.
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В каждой поликлинике Минска раз в 10 дней проходит санобработка. Эту генеральную уборку проводят по ночам. За смену бригада из двух человек обеззараживает 6-7...
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