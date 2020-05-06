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В каждой поликлинике Минска ночью раз в 10 дней проходит санобработка

06.05.2020 22:12 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

В каждой поликлинике Минска раз в 10 дней проходит санобработка. Эту генеральную уборку проводят по ночам. За смену бригада из двух человек обеззараживает  6-7 поликлиник. Сутками проводят и дезинфекцию машин. О работе, которую сложно переоценить, -  Юлия Гризунт.

Ежедневно в Минске обрабатывают до 250 машин 

Сюда приезжают кареты скорой помощи со всего Минска. Служба дезинфекции машин круглосуточная, за 24 часа - около 2 с половиной сотен карет. А всего с тех пор, как скорая помощь стала забирать контакты первого уровня и пациентов с COVID,  здесь обработали уже 7 тысяч машин.
 
Регина Завадская, завотделением очаговой дезинфекции Минского городского центра дезинфекции и стерилизации:
"Санобработка машин происходит в течение 5 минут, после чего машина должна выдержать экспозицию, после она выезжает дальше на работу. Около 30 минут   - экспозиция. За это время медицинский персонал и водители проходят обработку, у нас есть все условия. При необходимости они могут даже принять душ".

В каждой поликлинике Минска ночью раз в 10 дней проходит санобработка


Кстати, эта услуга доступна не только бригадам скорой помощи. На станции так же обрабатывают личные авто, если, например, пациента отвозили в больницу родственники. 

Генеральная уборка поликлиник 

Пока часть службы дезинфекторов дежурит на месте, другая - собирается в ночной рейд по очагам коронавирусной инфекции. Чтобы не отвлекать врачей, как правило, обработка проходит ночью. Команда дезинфекторов приехала в первую поликлинику  в 9 вечера, уедет из последней только в 5 утра. 
Прошлой ночью маршрут проходил только через 6 поликлиник. Это более 10 тысяч квадратных метров. На обработку каждой - полтора часа. С такой уборкой сложно справиться любому, а втройне некомфортно, когда все это время нужно быть в специальном костюме.
 

Бригада дезинфекторов обычно состоит из двух человек 

Мы пообщались со специалистами в поликлинике, но на их плечах также больницы, лаборатории и даже офисы, где мог возникнуть очаг COVID. 

Регина Завадская, завотделением очаговой дезинфекции Минского городского центра дезинфекции и стерилизации: "В каждом районе каждое учреждение не осталось без нашего внимания. Акцент делается на места общего пользования - коридоры, лестничные пролеты, лифты, санузлы, а также на терапевтические отделения, инфекционный кабинет".

Каждое учреждение обрабатывают раз в 10 дней. Но это  только генеральная уборка. Каждый день  по три раза  в поликлиниках проводят свою внутреннюю дезинфекцию сами работники клиники. Такая обязанность легла не только на медучреждения. 

Военные химики против COVID-19 

Военные проводят обработку объектов сферы обслуживания в Минской области. Накануне дезинфекцию провели и на территории РНПЦ травматологии. Их силами уже обработано более 150 различных объектов, в первую очередь те, которые относятся к Минздраву и Вооруженным силам. Армейские специалисты выполняют задачи в специальных защитных костюмах Л-1. Используются ручные и механические распылители и спецраствор.
Еще в конце апреля 170 армейских специалистов-химиков и 60 единиц техники прибыли в Минск для дезинфекции учреждений здравоохранения. Чтобы провести генеральную уборку каждого здания, пришлось задействовать немало человек самых разных профилей. Ведь сегодня, как никогда, чистота - наша общая ответственность. 

 
Теги: Минск
 
 
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В каждой поликлинике Минска раз в 10 дней проходит санобработка. Эту генеральную уборку проводят по ночам. За смену бригада из двух человек обеззараживает  6-7...
 
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