Оценена опасность распространения коронавируса при жаркой погоде

Источник материала: ОНТ

О том, как может измениться эпидемиологическая ситуация с приходом лета, рассказал доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. Об этом сообщает РИА Новости.





Как предположил вирусолог, распространение коронавируса летом может замедлиться. Но это не связано с якобы с уничтожением вируса при помощи тепла и солнечной радиацией.









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