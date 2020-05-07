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Оценена опасность распространения коронавируса при жаркой погоде
07.05.2020 09:56 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
О том, как может измениться эпидемиологическая ситуация с приходом лета, рассказал доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. Об этом
Как предположил вирусолог, распространение коронавируса летом может замедлиться. Но это не связано с якобы с уничтожением вируса при помощи тепла и солнечной радиацией.
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О том, как может измениться эпидемиологическая ситуация с приходом лета, рассказал доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. Об этом сообщает РИА...
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