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Оценена опасность распространения коронавируса при жаркой погоде

07.05.2020 09:56 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Оценена опасность распространения коронавируса при жаркой погоде
О том, как может измениться эпидемиологическая ситуация с приходом лета, рассказал доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. Об этом сообщает РИА Новости. 

Как предположил вирусолог, распространение коронавируса летом может замедлиться. Но это не связано с якобы с уничтожением вируса при помощи тепла и солнечной радиацией. 


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О том, как может измениться эпидемиологическая ситуация с приходом лета, рассказал доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. Об этом сообщает РИА...
 
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