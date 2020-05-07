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Карантин постепенно отступает

07.05.2020 15:52 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Грузия с первого июля откроется для туристов


Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр страны. К этому времени Грузия будет готова возобновить сухопутное и авиасообщение, ранее прерванные из-за угрозы распространения коронавируса. А уже со следующего понедельника в стране начнут открываться города, в которых действовали ограничительные меры, в том числе вновь откроют въезды и выезды из Тбилиси. 


С 11 мая к снятию ограничений приступит Великобритания


По информации английских газет смягчение карантина начнется с того, что британцам разрешат неограниченно выходить из дома, ходить на пикники и загорать в парках.


Все регионы Китая снизили уровень эпидемиологической опасности


Хорошие новости приходят и из Китая. Уровень эпидемиологической опасности, связанной с распространением коронавируса, во всех регионах КНР понижен до самого слабого. Это означает, что регионы будут предпринимать всеобъемлющие меры для восстановления производства, экономической деятельности и возвращения к нормальной жизни.
 
 
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Грузия с первого июля откроется для туристов Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр страны. К этому времени Грузия будет готова возобновить...
 
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