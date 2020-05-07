В Борисове открылась выставка фотографии Александры Острохижа «Window in travel»

Источник материала: Единство

– Искусство имеет удивительную способность: оно лечит, – говорит Татьяна Анатольевна Кириллова, заведующий отделом галерейно-выставочной деятельности библиотеки. – И творческие люди, несмотря на все сложности, которые внес в нашу жизнь коронавирус, не могут остановить в себе удивительный процесс – созидания.









Сегодня мы знакомим посетителей библиотеки с борисовчанкой Александрой Острохижа. Парикмахер по профессии, она по своему увлечению путешественница, а по творческому началу – фотограф. Александра видит мир порой с неожиданной стороны. Она женщина, мама, поэтому ее работы лиричны. Но, в то же время, они очень глубокие, отражающие богатый внутренний мир автора.





Хобби Александры – это не только пляж и солнце, которые придают красивый загар лицу и телу. А это, в первую очередь, посещение мест духовных, которые заставляют человека думать и двигаться вверх, а не вниз. Поэтому выставка – это диалог автора с миром. Фотограф своими работами показывает, что он, этот мир, очень интересен и разнообразен, а человек – всего лишь маленькая его частичка.

Экспозиция носит название «Окно в путешествие». Представленные фотографии (а их 29) – небольшого формата. Но возле каждой хочется остановиться, ее хочется рассматривать. Такие маленькие окошки в большой мир…













Искусство Александра Острохижа изучала на профессиональном уровне. Всегда находилась в поиске средств художественного выражения собственного видения мира.

Любовь к пленочной фотографии возникла еще в детстве: очень нравилось ее тепло и мягкость в передаче света. Делала увлеченно кадр за кадром в стиле «поймай момент», экспериментировала со спецэффектами.

На выставке представлены фотографии из Испании, Португалии, Кабардино-Балкарии (Приэльбрусье), немного – из Грузии и Крыма.





– Что больше всего впечатляет во время путешествий: люди, природа, архитектура? Либо в каждой стране по-разному? – интересуюсь у автора.

– В первую очередь, люди, – не задумываясь, отвечает фотограф. – Потому что они наполняют особым смыслом те места, в которых я путешествую. Обычно напрямую с людьми я не взаимодействую, но в своих работах стараюсь передать то, что они привнесли в место, ставшее объектом съемки. Таким образом, хотя их чаще всего и не видно в кадре, они обязательно присутствуют в моем творчестве.





– Почему в этом зале больше всего пейзажей?

– Я снимаю людей, много. Но на своей первой выставке захотелось коснуться общего, не привязываться к конкретным личностям. У меня готовы портретные работы, которыми можно поделиться. Поэтому мысленно уже планирую следующую экспозицию. И это будет новый этап в моем творчестве.





– Какая из стран оставила наиболее сильное впечатление?

– Пожалуй, Грузия, – делится Александра. – Но эта страна оказалась для меня настолько глубокой, что я поняла: раскрыть ее через фотографии пока не смогу. Когда-нибудь обязательно побываю там еще раз – подольше. Определюсь с тем, что именно хочу донести до зрителей, и только тогда сделаю нужные работы.

Также Александру очень впечатлила природа Приэльбрусья: переживания, которые девушка испытала во время горных походов, были чрезвычайно яркими. Особенный след оставила Испания и знаменитый паломнический путь Святого Иакова – Камино-де-Сантьяго, который она прошла. А это 350 километров!





– Представленные фото – всего лишь небольшая часть увиденного, – замечает Александра. – Это моя попытка приоткрыть завесу над миром, который скрывается за рамками привычного человеческого восприятия.





– Как относятся к вашему увлечению фотографией ваши близкие?

– Мне повезло: все они натуры творческие, многогранные. И, несмотря на то, что у нас видение одних и тех же предметов, событий, явлений подчас совершенно разное, они меня поддерживают и уважают мой выбор.

Разделить радость Александры по приятному поводу – открытию первой в ее жизни персональной выставки – пришли муж Василий и дочь Ксения.





– Волнуемся, пожалуй, еще больше, чем наша мама, – признаются они. – И гордимся!

– Ваша мама – личность незаурядная, творческая. Говорят, рядом с такими бывает непросто…

– Я тоже натура творческая, – в руках у Ксени фотоаппарат, она начинающий фотограф. – И мы с мамой понимаем друг друга и поддерживаем во всем. Она нашла свое призвание, и я за нее очень рада. Хочу пожелать маме не останавливаться, развиваться, двигаться все время вперед.

Муж Александры улыбается:

– Бывает, конечно, всякое: и поспорить можем. Но Саша очень мудрая, всегда знает, как найти подход к любому человеку. Что касается фотографий, представленных на выставке, то считаю, что они, действительно, высокопрофессиональные. Это не просто «туристские» снимки: каждая из работ – самодостаточная картина. Я был почти во всех местах, которые вы видите здесь. Но сегодня воспринимаю их совершенно иначе. А все потому, что Саша над всеми своими кадрами работает очень увлеченно. И пока не добьется желаемого результата, с места съемки ее не увести.





– Конечно, выставка не может в полной мере заместить людям вынужденную их потерю – возможность путешествовать, – говорит Александра Острохижа. – Но, посмотрев на фотографии, зритель сможет отвлечься от грустных мыслей, помечтать, вдохновиться красотой новых мест. То, что мы сейчас переживаем, – временно. Когда все наладится, мы снова станем путешествовать и получать новые впечатления.

Выставка работает до 25 мая.





Светлана ЧЕКАЛОВА