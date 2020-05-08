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Ученые обнаружили новые разновидности коронавируса

08.05.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Геномы коронавируса варьируются в зависимости от региона.



Как сообщает жцрнал Medicine, к такому выводу пришли ученые из США и Южной Кореи после проведения соответствующего исследования.

В его ходе специалисты изучали одноцепочечные РНК-последовательности вируса, выявленные у 11 132 заболевших. И сравнили, насколько различаются геномы SARS-CoV-2 среди заболевших на планете.

Выяснилось, что существует четыре “ветви” вируса. Две из них – по большей части европейские (в одну из них попадает вирус из Китая), третья распространена в США, четвертая – своеобразный “микс”, характерный как для Европы, так и для США.

Ученые отмечают, что при разработке вакцин в разных странах надо учитывать изменчивость вируса. Примечательно, что изначально генетический состав SARS-CoV-2 был более однородным, но позже начал “разветвляться”. Результаты исследования совпадают с картиной развития пандемии, сообщают авторы работы.
 
 
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Геномы коронавируса варьируются в зависимости от региона.
 
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