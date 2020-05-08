ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Задержан беларуский медик, который критиковал подход к эпидемии. Его ждёт суд

08.05.2020 10:48 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Мы рассказывали о Павле Палейчике, фельдшере лидской станции скорой помощи, который в конце апреля пришел на встречу в Лиде с блогером Сергеем Тихановским и на видео критично высказался об эпидемии в городе. Медик задержан, пишет «Свобода».

Палейчика обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии (статья 23.34 КоАП Беларуси). По словам его жены Юлии, вечером 7 мая Павла вызвали в Лидский РОВД. Фельдшера взяли под стражу до утра 8 мая: в этот день должен состояться суд. 

На стриме с Тихановским медик жаловался на ситуацию в Лиде на фоне коронавируса. Он говорил, что однажды экипаж скорой помощи направили на вызов к человеку, у которого подозревали инфекцию. Бригада поехала без специальных защитных костюмов, только в масках и перчатках, чтобы «не создавать панику у населения», как позже Павлу объяснило начальство. Когда медик упрекнул за это руководство, он, по его словам, столкнулся с давлением.

Сергея Тихановского арестовали еще 6 мая под Могилевом, после чего увезли в изолятор временного содержания в Гомеле (почему – официальных комментариев нет). В тот же день, но чуть позже в Минске, Гродно и Могилеве прошли акции в поддержку блогера. Милиция задержала по меньшей мере 14 человек, но всех отпустили до полуночи, составив административные протоколы из-за нарушения организации массовых мероприятий и неповиновения требованию должностного лица.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы рассказывали о Павле Палейчике, фельдшере лидской станции скорой помощи, который в конце апреля пришел на встречу в Лиде с блогером Сергеем Тихановским и на...
 
Новости дня
Новости
 
МВФ одобрил заявки на получение помощи от 50 стран для борьбы с коронавирусом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
08.05.2020
Драгічынскі веснік
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика