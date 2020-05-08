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Задержан беларуский медик, который критиковал подход к эпидемии. Его ждёт суд
08.05.2020 10:48 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
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Палейчика обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии (статья 23.34 КоАП Беларуси). По словам его жены Юлии, вечером 7 мая Павла вызвали в Лидский РОВД. Фельдшера взяли под стражу до утра 8 мая: в этот день должен состояться суд.
На стриме с Тихановским медик жаловался на ситуацию в Лиде на фоне коронавируса. Он говорил, что однажды экипаж скорой помощи направили на вызов к человеку, у которого подозревали инфекцию. Бригада поехала без специальных защитных костюмов, только в масках и перчатках, чтобы «не создавать панику у населения», как позже Павлу объяснило начальство. Когда медик упрекнул за это руководство, он, по его словам, столкнулся с давлением.
Сергея Тихановского
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Мы рассказывали о Павле Палейчике, фельдшере лидской станции скорой помощи, который в конце апреля пришел на встречу в Лиде с блогером Сергеем Тихановским и на...
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