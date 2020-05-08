Задержан беларуский медик, который критиковал подход к эпидемии. Его ждёт суд

Источник материала: KYKY

Мы рассказывали о Павле Палейчике, фельдшере лидской станции скорой помощи, который в конце апреля пришел на встречу в Лиде с блогером Сергеем Тихановским и на видео критично высказался об эпидемии в городе. Медик задержан, пишет «Свобода».

Палейчика обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии (статья 23.34 КоАП Беларуси). По словам его жены Юлии, вечером 7 мая Павла вызвали в Лидский РОВД. Фельдшера взяли под стражу до утра 8 мая: в этот день должен состояться суд.

На стриме с Тихановским медик жаловался на ситуацию в Лиде на фоне коронавируса. Он говорил, что однажды экипаж скорой помощи направили на вызов к человеку, у которого подозревали инфекцию. Бригада поехала без специальных защитных костюмов, только в масках и перчатках, чтобы «не создавать панику у населения», как позже Павлу объяснило начальство. Когда медик упрекнул за это руководство, он, по его словам, столкнулся с давлением.

Сергея Тихановского арестовали еще 6 мая под Могилевом, после чего увезли в изолятор временного содержания в Гомеле (почему – официальных комментариев нет). В тот же день, но чуть позже в Минске, Гродно и Могилеве прошли акции в поддержку блогера. Милиция задержала по меньшей мере 14 человек, но всех отпустили до полуночи, составив административные протоколы из-за нарушения организации массовых мероприятий и неповиновения требованию должностного лица.