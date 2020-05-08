Президент снова сказал, что на парад никого «тащить» не будут

Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко уже не первый раз говорит о том, что на парад Победы в Минске никого заставлять идти не будут. Между тем, он был бы рад на нем увидеть тех белорусов, которые уже переболели коронавирусом.

«Я свое мнение уже высказал. Мы никогда на парад, на такие мероприятия в Беларуси нигде, тем более в Минске, двухмиллионном городе, не тащили людей. Это, если хотите, мое кредо, мое требование», - сказал президент во время посещения храма-памятника в честь Всех Святых.

Он убежден, что заставлять идти на парад никого не надо, поскольку люди сами по своему желанию на него придут.

Тем не менее, Лукашенко заметил, что с удовольствием увидел бы на параде тех, кто «победил в эти дни», то есть переболевших коронавирусом.

«Ведь переболевшие - это люди, которые победили. Не болезнь (это самое простое, что можно победить), не этот вирус, а то, что в голову вбили людям недобросовестные политики и прочие. Настоящая истерия, психоз. Люди просто стали бояться», - заявил белорусский лидер.