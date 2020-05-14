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Переболевшие COVID-19 медики в Беларуси возвращаются на работу, чтобы помогать другим

14.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Почти восемь тысяч человек вылечились от коронавируса в Беларуси. Среди них и медицинские работники. Они вернулись на работу и помогают другим справиться с инфекцией, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Она только справилась с инфекцией, от которой раньше сама спасала других. На больничной койке Лилия Качан провела почти месяц. Что такое коронавирус, испытала на себе. Легкое недомогание закончилось двусторонней пневмонией. «Поднялась температура, тяжесть в груди, суставах. На кислородной поддержке меня вели, была низковатая сатурация. Мне было нестрашно, мне хотелось скорее вернуться в строй к своим коллегам. Скажем так, к борьбе с общим врагом», – рассказала хирург 10-й городской клинической больницы Минска.

Поэтому Лилия, как только поправилась, вернулась в больницу – на работу. Она признается, что первое время было очень сложно. Ведь она 12 лет проработала хирургом, а сейчас выполняет обязанности инфекциониста. Но теперь перестроилась. «Сейчас я очень скучаю по своей работе, которую люблю очень. Но и пациентов я очень люблю. Я стараюсь им помочь, как могу. Бороться нужно, бороться еще долго. С этой мыслью я уже свыклась и стресса уже не чувствую. Возможно, потому что переболела и спокойно работаю. Нам всем нужно работать на своем месте и мы когда-нибудь победим», – отметила Лилия Качан.

Сейчас его работа – каждодневный риск. Безопасность не гарантирует даже самый надежный защитный костюм. Хотя и к нему Гылыч уже привык. Студент медицинского университета подрабатывает медбратом в больнице. На время пандемии переехал в гостиницу, которую в Минске выделили для самоизоляции врачей. Но тест на COVID-19 у него все-таки оказался положительным. Коронавирус перенес в легкой форме. «Я хорошо понимаю сейчас пациентов. Успокаиваю, когда надо. Помогаю, и знаете иногда лучше понимаю, чем другой врач, так как сам через это прошел. Когда все это закончится, я поеду домой к родным, – рассказал медбрат Гылыч Гылыджов. – Маме и папе, а еще братьям я передаю привет. Я вас люблю. Не переживайте, у меня все хорошо».

Первое чувство после положительного теста на COVID-19 – страх. Ведь с таким диагнозом Иванна столкнулась одной из первых в Беларуси. Болезнь протекала в легкой форме. Из симптомов – потеря вкуса и обоняния. В инфекционке женщина провела почти месяц, а теперь стала донором плазмы. «Согласилась сразу, позвонили из РНПЦ трансфузиологии. Цель одна – помочь тем, кому можно помочь. Выздоровления я хотела бы всем пожелать. И если уж этот вирус попал в организм человека, чтобы прошло все в легкой форме», – сказала донор плазмы.

Такое лечение называют экспериментальным. Переливание плазмы подходит не всем. Говорить о каком-то проценте эффективности пока рано. Но 20 белорусов, которые тяжело боролись за жизнь, после этой процедуры пошли на поправку.



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Теги: Минск
 
 
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В республике от коронавируса вылечились почти восемь тысяч человек, в том числе медики.
 
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