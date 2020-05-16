ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Футбол по новым правилам: как Германия возобновляет чемпионат

16.05.2020 22:46 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Сегодня праздник у фанатов футбола. Два месяца белорусы играли в одиночку, а теперь компанию нашим клубам составили немцы. Как оказалось, футбол в Германии «пошёл на поправку». Правда, кое-что всё же пришлось поменять. 

Пустые трибуны, дезинфекция стадионов и клубных автобусов, тест на коронавирус для всех игроков, никаких рукопожатий перед матчем и ещё много различных ограничений. Лучше такой футбол, чем вообще никакого? Сегодня об этом спорят в Германии. Играют и спорят. Бундеслига вернулась.

Чемпионат Германии возвращается первым из всех мировых топ-турниров. Но, если разобраться, играть немцы стали не из-за большой любви к футболу. Точнее не совсем. Просто педантичные местные менеджеры первыми поняли весь масштаб надвигающейся финансовой катастрофы. Некоторые клубы ещё немного – и были бы объявлены банкротами: «Ганновер», «Шальке», «Унион Берлин» и ещё 8 команд. Возобновить турнир разрешила канцлер Германии Ангела Меркель. А лига смогла продать права на трансляцию за 280 миллионов евро.

Кристиан Зайферт, директор немецкой футбольной лиги: «Мы спасаем наш футбол. Футбол — это религия для Германии. До конца сезона нам хватит 20 тысяч тестов. Это полпроцента от общего числа по всей стране. Чтобы снять нагрузку с врачей и лабораторий, перечисляем 500 тысяч евро на их нужды. Но футбол должен жить».

Футбол, церкви, детские сады и школы. Германия возвращает то, в чем люди нуждаются сильнее всего. На немцев с завистью смотрят Англия, Испания, Италия – там тоже хотят играть. Хотят, но опасаются. Главный вопрос – что делать, если при всех нововведениях система защиты даст сбой, и игроки заболеют? У трёх немецких футболистов положительные тесты, их имена по регламенту остаются в тайне. 

Бернд Штанге, футбольный тренер (Германия): «Этот проект рискованный и буквально висит на волоске. Есть большая вероятность, что сезон снова будет прерван. И очки будут считаться по результатам в таблице на тот момент. Матчи будут проходить без зрителей. Но полагаю, что многие фанаты всё равно будут собираться у стадионов. Сложно сказать, насколько это опасно».

К новым реалиям придётся привыкать и игрокам, и болельщикам. «Аугсбург», например, стартует без главного тренера, он вышел из отеля в магазин и теперь изолирован две недели. А матч «Кёльна» пройдёт без талисмана клуба – живого козла. Тоже в целях безопасности. Поддержка «Боруссии» была более массовой, но… непривычно тихой – 20 тысяч картонных зрителей безмолвно следили за игрой. Таких чемпионатов в мире ещё не было.

При всем этом дискомфорте в выигрыше… телевидение. Ведь дома перед экраном маски не нужны. В этот уик-энд немецкий футбол – на всех спортивных телеканалах мира. Белорусскому чемпионату пришлось потесниться – конкуренция слишком высока. А уже в конце мая стартуют первенства Польши, Украины и Португалии. Несмотря на неудобства и оправданные сомнения, немцы говорят, что свой чемпионат больше не остановят ни при каких раскладах. Карантин Витселя и Эмре Джана? Бундеслига обязала «Боруссию» играть сегодня без них.

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня праздник у фанатов футбола. Два месяца белорусы играли в одиночку, а теперь компанию нашим клубам составили немцы. Как оказалось, футбол в Германии «пошёл...
 
Новости дня
Новости
 
Разработка вакцины от COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

15.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Вороновская газета
Ивьевский край
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
16.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Слуцк Город

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика