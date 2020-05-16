Футбол по новым правилам: как Германия возобновляет чемпионат

Источник материала: ОНТ

Сегодня праздник у фанатов футбола. Два месяца белорусы играли в одиночку, а теперь компанию нашим клубам составили немцы. Как оказалось, футбол в Германии «пошёл на поправку». Правда, кое-что всё же пришлось поменять.

Пустые трибуны, дезинфекция стадионов и клубных автобусов, тест на коронавирус для всех игроков, никаких рукопожатий перед матчем и ещё много различных ограничений. Лучше такой футбол, чем вообще никакого? Сегодня об этом спорят в Германии. Играют и спорят. Бундеслига вернулась.

Чемпионат Германии возвращается первым из всех мировых топ-турниров. Но, если разобраться, играть немцы стали не из-за большой любви к футболу. Точнее не совсем. Просто педантичные местные менеджеры первыми поняли весь масштаб надвигающейся финансовой катастрофы. Некоторые клубы ещё немного – и были бы объявлены банкротами: «Ганновер», «Шальке», «Унион Берлин» и ещё 8 команд. Возобновить турнир разрешила канцлер Германии Ангела Меркель. А лига смогла продать права на трансляцию за 280 миллионов евро.

Кристиан Зайферт, директор немецкой футбольной лиги: «Мы спасаем наш футбол. Футбол — это религия для Германии. До конца сезона нам хватит 20 тысяч тестов. Это полпроцента от общего числа по всей стране. Чтобы снять нагрузку с врачей и лабораторий, перечисляем 500 тысяч евро на их нужды. Но футбол должен жить».

Футбол, церкви, детские сады и школы. Германия возвращает то, в чем люди нуждаются сильнее всего. На немцев с завистью смотрят Англия, Испания, Италия – там тоже хотят играть. Хотят, но опасаются. Главный вопрос – что делать, если при всех нововведениях система защиты даст сбой, и игроки заболеют? У трёх немецких футболистов положительные тесты, их имена по регламенту остаются в тайне.

Бернд Штанге, футбольный тренер (Германия): «Этот проект рискованный и буквально висит на волоске. Есть большая вероятность, что сезон снова будет прерван. И очки будут считаться по результатам в таблице на тот момент. Матчи будут проходить без зрителей. Но полагаю, что многие фанаты всё равно будут собираться у стадионов. Сложно сказать, насколько это опасно».

К новым реалиям придётся привыкать и игрокам, и болельщикам. «Аугсбург», например, стартует без главного тренера, он вышел из отеля в магазин и теперь изолирован две недели. А матч «Кёльна» пройдёт без талисмана клуба – живого козла. Тоже в целях безопасности. Поддержка «Боруссии» была более массовой, но… непривычно тихой – 20 тысяч картонных зрителей безмолвно следили за игрой. Таких чемпионатов в мире ещё не было.

При всем этом дискомфорте в выигрыше… телевидение. Ведь дома перед экраном маски не нужны. В этот уик-энд немецкий футбол – на всех спортивных телеканалах мира. Белорусскому чемпионату пришлось потесниться – конкуренция слишком высока. А уже в конце мая стартуют первенства Польши, Украины и Португалии. Несмотря на неудобства и оправданные сомнения, немцы говорят, что свой чемпионат больше не остановят ни при каких раскладах. Карантин Витселя и Эмре Джана? Бундеслига обязала «Боруссию» играть сегодня без них.

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