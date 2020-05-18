Чемпионат Беларуси по хоккею на траве возобновится 5 июня. Его останавливали из-за коронавируса

Источник материала: Tribuna.com

Чемпионат Беларуси по хоккею на траве сезона 2019-2020 продолжится с июня 2020 года.

Девушки продолжат турнир с 5-6 июня. Женским командам осталось сыграть 6 туров, после чего 4 лучшие дружин будет ждать серия плей-офф: в полуфинальной серии для выхода в финал нужно одержать 2 победы, в финальной – 3 победы.

Мужчины начнут соревнования на день позже – 6-7 июня. Как и женским командам, мужчинам нужно сыграть в 6 турах, после чего 4 лучшие также встретятся в полуфинальной и финальной серии.

Напомним, в начале апреля чемпионат Беларуси был приостановлен из-за коронавируса в соответствии с рекомендациями Европейской и международной федераций хоккея на траве.

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 18 мая – более 4,65 миллионов случаев. Более 1,7 миллиона пациентов выздоровели, летальных исходов – более 312 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 29650 (+969 за сутки) случаев заражения коронавирусом. 9932 (+434) человек выздоровели и 165 умерли (+5 за сутки).

Ранее ВОЗ призывала Беларусь остановить все массовые и спортивные мероприятия.