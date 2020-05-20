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Как провериться на коронавирус? Минчанин сдал плазму крови и узнал, что переболел COVID-19
20.05.2020 13:14 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
В Беларуси по-прежнему нельзя сдать платный тест на коронавирус (хотя Минздрав обещает эту опцию продолжительное время). Но у одного беларуса получилось «обмануть» систему.
Минчанин Сергей Щемелев – образцовый донор плазмы крови. Он сдает ее каждые две недели уже четыре года подряд – за это время Сергей сдал больше 60 литров плазмы. В очередной донорский поход Сергей узнал: он переболел COVID-19 и у него уже выработались антитела. Это подтвердил анализ его плазмы крови. Об этом
Сергей рассказал журналистам, что в апреле чувствовал симптомы, очень похожие на симптомы коронавируса: у него была слабость, повышенная температура, потеря обоняния. Сергей не ходил к врачам, вместе с семьей был на самоизоляции дома – так как его состояние не ухудшилось, визит в больницу ему не потребовался. По словам Сергея, у его домашних симптомов болезни вообще не было.
Когда Сергей в очередной раз пришел сдавать плазму крови, он предупредил врачей, что у него были симптомы коронавируса. Медики согласились сделать ему анализ на антитела, но платный – за 30 рублей. Анализ подтвердил, что Сергей переболел COVID-19 и у него уже есть иммунитет к вирусу. Сергей рассказал журналистам: «У меня вагоны этих антител». Однако, чтобы убедиться, что Сергей оконательно поборол вирус, у него все же взяли мазок на COVID-19. Тест оказался отрицательным, медики заключили, что Сергей может быть донором антител. Сергей рассказал журналистам: «И я, и медики обрадовались, конечно, потому что плазма человека, переболевшего коронавирусом, сейчас на вес золота».
Для справки: в Беларуси уже больше 100 коронавирусных пациентов получили лечение донорской плазмой с антителами. Но на одного зараженного нужно несколько доноров плазмы, потому что переливается доза от 5 до 10 мл на 1 кг тела. Поэтому доноры сейчас так важны.
Я могу сдать плазму крови?
К сожалению, в Беларуси не налажена система проверки крови на антитела. Сейчас этот анализ могут сдать даже платно только те, у кого на руках есть справка, что они переболели коронавирусом. Как говорит Сергей, ему просто повезло попасть в больницу в те несколько дней, когда возможность платного анализа все же была (ее ввели разово, а потом отменили).
Но! Если у вас есть справка от медиков, где прописан диагноз «инфекция, вызванная коронавирусом COVID-19», вы можете стать донором иммунной плазмы. Чтобы это сделать, нужно заполнить электронную форму или позвонить по телефонам:
Телефоны Единого донорского центра:
Городской центр трансфузиологии УЗ «Городская клиническая больница № 6»:
Областные центры:
Это важно:
Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.
Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива
Также для медработников есть
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В Беларуси по-прежнему нельзя сдать платный тест на коронавирус (хотя Минздрав обещает эту опцию продолжительное время). Но у одного беларуса получилось...
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