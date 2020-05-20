Как провериться на коронавирус? Минчанин сдал плазму крови и узнал, что переболел COVID-19

Источник материала: KYKY

В Беларуси по-прежнему нельзя сдать платный тест на коронавирус (хотя Минздрав обещает эту опцию продолжительное время). Но у одного беларуса получилось «обмануть» систему.

Минчанин Сергей Щемелев – образцовый донор плазмы крови. Он сдает ее каждые две недели уже четыре года подряд – за это время Сергей сдал больше 60 литров плазмы. В очередной донорский поход Сергей узнал: он переболел COVID-19 и у него уже выработались антитела. Это подтвердил анализ его плазмы крови. Об этом пишет TUT.by.

Сергей рассказал журналистам, что в апреле чувствовал симптомы, очень похожие на симптомы коронавируса: у него была слабость, повышенная температура, потеря обоняния. Сергей не ходил к врачам, вместе с семьей был на самоизоляции дома – так как его состояние не ухудшилось, визит в больницу ему не потребовался. По словам Сергея, у его домашних симптомов болезни вообще не было.

Когда Сергей в очередной раз пришел сдавать плазму крови, он предупредил врачей, что у него были симптомы коронавируса. Медики согласились сделать ему анализ на антитела, но платный – за 30 рублей. Анализ подтвердил, что Сергей переболел COVID-19 и у него уже есть иммунитет к вирусу. Сергей рассказал журналистам: «У меня вагоны этих антител». Однако, чтобы убедиться, что Сергей оконательно поборол вирус, у него все же взяли мазок на COVID-19. Тест оказался отрицательным, медики заключили, что Сергей может быть донором антител. Сергей рассказал журналистам: «И я, и медики обрадовались, конечно, потому что плазма человека, переболевшего коронавирусом, сейчас на вес золота».

Для справки: в Беларуси уже больше 100 коронавирусных пациентов получили лечение донорской плазмой с антителами. Но на одного зараженного нужно несколько доноров плазмы, потому что переливается доза от 5 до 10 мл на 1 кг тела. Поэтому доноры сейчас так важны.

Я могу сдать плазму крови?

К сожалению, в Беларуси не налажена система проверки крови на антитела. Сейчас этот анализ могут сдать даже платно только те, у кого на руках есть справка, что они переболели коронавирусом. Как говорит Сергей, ему просто повезло попасть в больницу в те несколько дней, когда возможность платного анализа все же была (ее ввели разово, а потом отменили).

Но! Если у вас есть справка от медиков, где прописан диагноз «инфекция, вызванная коронавирусом COVID-19», вы можете стать донором иммунной плазмы. Чтобы это сделать, нужно заполнить электронную форму или позвонить по телефонам:

Директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Карпенко Федор Николаевич: +375 17 289−87−44;

Заместитель директора по трансфузиологии Гущина Лариса Михайловна: +375 17 289−86−56;

Врач-трансфузиолог (заведующий) отделения заготовки крови, ее компонентов в выездных условиях Свирский Антон Олегович: +375 17 289−87−41;

Врач-трансфузиолог (заведующий) отделения комплектования доноров крови, ее компонентов с Единым донорским центром Клестова Татьяна Викторовна: +375 17 289−88−42.

Телефоны Единого донорского центра:

+375 29 362−82−93;

+375 17 289−84−84;

+375 17 289−86−43;

+375 17 289−01−08.

Городской центр трансфузиологии УЗ «Городская клиническая больница № 6»:

+375 17 239−59−13;

+375 29 190−97−48.

Областные центры:

Витебск: 8 021 224-03-80.

Гомель: 8 023 253-98-32, 8 023 253-98-14.

Брест: 8 016 228-53-81.

Могилев: 8 022 225-74-22.

Гродно: 8 015 231-54-04.

Молодечно: 8 017 675-47-35.

Это важно:

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19 , платформа « Имена », Красный Крест ; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Телеграм-чат « Приюти героя » ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медикам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

Также для медработников есть служба психологической поддержки #ByCovid19 . Звонить по короткому номеру 7197 (для абонентов А1, звонок бесплатный). Для абонентов Life и МТС номер +375291948849.