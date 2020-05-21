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«Неман» – «Торпедо-БелАЗ». Бушма, Афанасьев, Хачатурян и Бордачев отсутствуют в заявке на матч

21.05.2020 18:50 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стали известны составы команд на матч 10-го тура чемпионата Беларуси «Неман» – «Торпедо-БелАЗ».

Неман: Дударь, Кадимян, Марушич, Якимов, Васильев, Стойкович, Слабашевич, Рассадкин, Легчилин, Забелин, Жуковский (к).

Запасные: Вегеря, Курганский, Лешко, Яблонский, Мурачев, Хвалько, Пасевич, Иванов, Шигайбаев.

Торпедо-БелАЗ: Сямук, Горбачик (к), Велозо, Рамос, Устинов, Яшин, Капленко, Степанов, Алисейко, Юсов, Николаевич.

Запасные: Премудров, Левицкий, Щербо, Козлов, Павлюковец, Антилевский, Журневич, Леонович.

Ранее сообщалось, что у Владимира Бушмы и Михаила Афанасьева положительные тесты на коронавирус. У Андрея Хачатуряна и Максима Бордачева подозрения на COVID-19.

 
 
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Стали известны составы команд на матч 10-го тура чемпионата Беларуси «Неман» – «Торпедо-БелАЗ».
 
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