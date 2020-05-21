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«Неман» – «Торпедо-БелАЗ». Бушма, Афанасьев, Хачатурян и Бордачев отсутствуют в заявке на матч
21.05.2020 18:50 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны составы команд на матч 10-го тура чемпионата Беларуси «Неман» – «Торпедо-БелАЗ».
Неман: Дударь, Кадимян, Марушич, Якимов, Васильев, Стойкович, Слабашевич, Рассадкин, Легчилин, Забелин, Жуковский (к).
Запасные: Вегеря, Курганский, Лешко, Яблонский, Мурачев, Хвалько, Пасевич, Иванов, Шигайбаев.
Торпедо-БелАЗ: Сямук, Горбачик (к), Велозо, Рамос, Устинов, Яшин, Капленко, Степанов, Алисейко, Юсов, Николаевич.
Запасные: Премудров, Левицкий, Щербо, Козлов, Павлюковец, Антилевский, Журневич, Леонович.
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Стали известны составы команд на матч 10-го тура чемпионата Беларуси «Неман» – «Торпедо-БелАЗ».
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