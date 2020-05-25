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В Чехии открываются рестораны и фитнес-центры

25.05.2020 08:38 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в Чехии заработают рестораны, отели и фитнес-центры. Разрешат визиты в дома престарелых и проведение общественных мероприятий численностью до 300 человек. А с 15 июня правительство страны намерено открыть границы с соседними государствами Шенгенской зоны. В Чехии коронавирусом заразились менее 9 тысяч человек, из них 6 тысяч выздоровели.


Австралия с 1 июня возобновит туризм в штате Виктория


С 1 июня возобновит туризм австралийский штат Виктория. Он больше всех пострадал от COVID-19. В Австралии зарегистрировано выше 7 тысяч случаев заражения коронавирусом. 102 человека умерли.
 
 
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Сегодня в Чехии заработают рестораны, отели и фитнес-центры. Разрешат визиты в дома престарелых и проведение общественных мероприятий численностью до 300 человек. А...
 
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