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Австралия с 1 июня возобновит туризм в штате Виктория

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Чехии открываются рестораны и фитнес-центры Сегодня в Чехии заработают рестораны, отели и фитнес-центры. Разрешат визиты в дома престарелых и проведение общественных мероприятий численностью до 300 человек. А...

Сегодня в Чехии заработают рестораны, отели и фитнес-центры. Разрешат визиты в дома престарелых и проведение общественных мероприятий численностью до 300 человек. А с 15 июня правительство страны намерено открыть границы с соседними государствами Шенгенской зоны. В Чехии коронавирусом заразились менее 9 тысяч человек, из них 6 тысяч выздоровели.С 1 июня возобновит туризм австралийский штат Виктория. Он больше всех пострадал от COVID-19. В Австралии зарегистрировано выше 7 тысяч случаев заражения коронавирусом. 102 человека умерли.