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Первая страна Европы победила коронавирус. Угадайте, какая
25.05.2020 09:42 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
В Европе появилась страна, свободная от коронавируса. В ней больше нет активных случаев заболевания COVID-19. Это Черногория, написал Институт общественного здравоохранения страны в своем твиттере.
Черногория стала последней европейской страной, куда пришел вирус (это случилось 17 марта: положительные тесты на инфекцию получили две женщины). С начала вспышки заболевания общее количество пациентов выросло до 324. Из них 315 выздоровели, девять скончались. С момента первого случая COVID-19 в Черногории до выздоровления последнего пациента прошло 68 дней.
Население Черногории – примерно 631 тысяча человек. Еще 15 марта страна запретила въезд на свою территорию иностранным гражданам, кроме тех, у кого есть вид на жительство. Власти вводили обязательную самоизоляцию для всех въезжающих в Черногорию, закрыли отели и рестораны. C 4 мая в стране поэтапно смягчались меры карантина, 18-го числа открылись отели и пляжи. Теперь в правительстве надеются, что туризм полностью разрешат уже ближе к сентябрю.
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В Европе появилась страна, свободная от коронавируса. В ней больше нет активных случаев заболевания COVID-19. Это Черногория, написал Институт общественного...
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