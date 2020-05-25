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Первая страна Европы победила коронавирус. Угадайте, какая

25.05.2020 09:42 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Европе появилась страна, свободная от коронавируса. В ней больше нет активных случаев заболевания COVID-19. Это Черногория, написал Институт общественного здравоохранения страны в своем твиттере. 

Черногория стала последней европейской страной, куда пришел вирус (это случилось 17 марта: положительные тесты на инфекцию получили две женщины). С начала вспышки заболевания общее количество пациентов выросло до 324. Из них 315 выздоровели, девять скончались. С момента первого случая COVID-19 в Черногории до выздоровления последнего пациента прошло 68 дней.

Население Черногории – примерно 631 тысяча человек. Еще 15 марта страна запретила въезд на свою территорию иностранным гражданам, кроме тех, у кого есть вид на жительство. Власти вводили обязательную самоизоляцию для всех въезжающих в Черногорию, закрыли отели и рестораны. C 4 мая в стране поэтапно смягчались меры карантина, 18-го числа открылись отели и пляжи. Теперь в правительстве надеются, что туризм полностью разрешат уже ближе к сентябрю.

 
 
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В Европе появилась страна, свободная от коронавируса. В ней больше нет активных случаев заболевания COVID-19. Это Черногория, написал Институт общественного...
 
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