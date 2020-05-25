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Латынина объяснила, как российская пропаганда начала пожирать сама себя

25.05.2020 19:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По мнению публицистки, дело в том, что Владимиру Путину надо рассказывать только положительные новости.

— Как объяснить, что российская пропаганда начала пожирать сама себя? — рассуждает Юлия Латынина в программе «Код доступа» на Эхе Москвы. — Я долго думала, и мое единственное объяснение заключается в почти тотальной некомпетентности начальников за редкими исключениями, которые поставлены в России.

Потому что все эти начальники уже очень давно привыкли, что они не являются подотчетными народу. Они не имеют никакого отношения к реальности, они являются подотчетными только одному человеку. Этого человека зовут Владимир Владимирович Путин. И этому человеку надо рассказывать только положительные новости.

Единственное, за что эти начальники отвечают, это за то, чтобы рассказать, что у них всё хорошо, за то, чтобы уничтожить тех людей, которые говорят, что, может быть, у них все нехорошо. И система полностью потеряла, в принципе, обратную связь.


Вот, в частности, те же самые истории с путинским указом о выплате врачам дополнительных денег, который не исполняется, несмотря на то, что даже уже Путин топает ногами и руками и так далее. Почему он не исполняется? Ну, очень просто. Потому что если вы докладываете, что у вас в районе 4 человека заболели коронавирусом, а на самом деле там их 400, то вам и нужны выплаты для 4 врачей, которые сражаются с 4 людьми, а не для тех людей, которые сражаются с 400 людьми.

В этом смысле, знаете. я много раз говорила, что Владимир Владимирович никогда не решится на настоящую войну, потому что настоящие войны проигрывают. Он решится только на пиар-войну, гибридную войну, потому что гибридная война — это, собственно, не война, в которой надо победить. Это война, в которой надо сделать гадость, дождаться ответного удара и громко закричать: «Меня обидели! Мальчика в Славянске распяли!» и так далее.

И вот настоящая война пришла в Россию. Это война с коронавирусом. И выясняется, что наше начальство снизу доверху за некоторыми исключениями настроено на то, чтобы вести настоящую войну в точности так, как гибридную, то есть врать, интернет производить фейки. И оказывается, что даже эти фейки производятся чрезвычайно плохо. И насколько они плохо производятся, мы, собственно, видимо, увидим на близящемся референдуме о продлении навечно полномочий Владимира Владимировича, пишет gazetaby.com
 
 
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По мнению публицистки, дело в том, что Владимиру Путину надо рассказывать только положительные новости.
 
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