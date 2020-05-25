Не более 10 человек на торжественной регистрации брака: допмеры против COVID-19 приняли в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Постановлением Совета Министров от 22 мая 2020 года №305 в Беларуси приняты дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса, сообщается на сайте Национального правового интернет-портала.

В качестве одной из мер принято решение об оказании дополнительных платных услуг по торжественной регистрации заключения брака и регистрации рождения в присутствии не более 10 человек. При этом решать, какое количество гостей будет разрешено на церемонии, в каждом конкретном случае принимает уполномоченное должностное лицо ЗАГСа.

Помимо этого, Совмин будет проводить согласительные совещания при помощи технических средств связи, в том числе видеоконференцсвязи.

Также согласно постановлению, появится возможность получать информацию из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без личного присутствия. Юрлица и индивидуальные предприниматели смогут «удаленно» согласовывать наименования коммерческих и некоммерческих организаций.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и действует до особого решения правительства.

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