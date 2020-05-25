Как в брестских вузах пройдет аттестация выпускников?

Источник материала: Виртуальный Брест

Конец весны и начало лета – это традиционно горячая пора для выпускников вузов, ведь на носу и распределение, и итоговая аттестация: госэкзамены, защита дипломов. Но как будут проходить в нынешней эпидемиологической обстановке все эти процедуры? Смогут ли брестские студенты завершить свое обучение дистанционно?





Как сообщил Zarya.by первый проректор Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина Сергей Северин, такая возможность большинству выпускников действительно представится.

– Государственные экзамены и защита дипломных проектов в нашем вузе будет проходить в соответствии с утвержденным графиком. Основная масса мероприятий пройдет в середине июня, – отметил он. – Защиту дипломных работ, исходя из нынешней ситуации, на ряде специальностей мы решили провести в режиме онлайн. А вот что касается государственных экзаменов, они будут проводиться только в очном формате, но с учетом всех рекомендаций и требований Министерства здравоохранения.

По-особенному пройдет нынче в вузе и распределение. Во-первых, в этом году оно состоится позже обычного – 28 и 29 мая. А во-вторых, чтобы избежать массового скопления людей, выпускников и их будущих работодателей поделят на небольшие группы.

А вот в Брестском государственном техническом университете вопрос с распределением уже почти решен. И надо сказать, что коронавирус не повлиял на предоставление выпускникам их первых рабочих мест, хотя опасения такие были: две организации, работающие в сфере компьютерных технологий, отозвали свои заявки, поскольку временно перевели сотрудников на удаленку и не могли спрогнозировать дальнейшую потребность в кадрах. И, тем не менее, почти сто процентов выпускников БрГТУ, которым необходимо было предоставить рабочее место, уже при деле.

Стандартная процедура распределения проходила в вузе в штатном режиме, но в довольно «камерной» обстановке. Точно так же здесь планируют организовать и итоговую аттестацию: выпускники будут защищаться в маленьких группках.

– Речь о дистанционном формате у нас даже не идет, – подчеркивает первый проректор БрГТУ Александр Омельянюк. – Этот вопрос серьезный и требует личного присутствия студента: государственная экзаменационная комиссия должна убедиться в том, что защищающийся соответствует всем требованиям образовательного стандарта по подготовке специалистов. Поэтому и госэкзамены, и защита дипломов у нас будет осуществляться очно, но при условии соблюдения всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм: небольшие группы, социальная дистанция, индивидуальные средства защиты и, конечно, тщательная влажная уборка помещения дезинфицирующими средствами после каждого мероприятия.