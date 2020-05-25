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Как в брестских вузах пройдет аттестация выпускников?

25.05.2020 20:54 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Конец весны и начало лета – это традиционно горячая пора для выпускников вузов, ведь на носу и распределение, и итоговая аттестация: госэкзамены, защита дипломов. Но как будут проходить в нынешней эпидемиологической обстановке все эти процедуры? Смогут ли брестские студенты завершить свое обучение дистанционно?

Как в брестских вузах пройдет аттестация выпускников?

Как сообщил Zarya.by первый проректор Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина Сергей Северин, такая возможность большинству выпускников действительно представится.

– Государственные экзамены и защита дипломных проектов в нашем вузе будет проходить в соответствии с утвержденным графиком. Основная масса мероприятий пройдет в середине июня, – отметил он. – Защиту дипломных работ, исходя из нынешней ситуации, на ряде специальностей мы решили провести в режиме онлайн. А вот что касается государственных экзаменов, они будут проводиться только в очном формате, но с учетом всех рекомендаций и требований Министерства здравоохранения.

По-особенному пройдет нынче в вузе и распределение. Во-первых, в этом году оно состоится позже обычного – 28 и 29 мая. А во-вторых, чтобы избежать массового скопления людей, выпускников и их будущих работодателей поделят на небольшие группы.

А вот в Брестском государственном техническом университете вопрос с распределением уже почти решен. И надо сказать, что коронавирус не повлиял на предоставление выпускникам их первых рабочих мест, хотя опасения такие были: две организации, работающие в сфере компьютерных технологий, отозвали свои заявки, поскольку временно перевели сотрудников на удаленку и не могли спрогнозировать дальнейшую потребность в кадрах. И, тем не менее, почти сто процентов выпускников БрГТУ, которым необходимо было предоставить рабочее место, уже при деле.

Стандартная процедура распределения проходила в вузе в штатном режиме, но в довольно «камерной» обстановке. Точно так же здесь планируют организовать и итоговую аттестацию: выпускники будут защищаться в маленьких группках. 

– Речь о дистанционном формате у нас даже не идет, – подчеркивает первый проректор БрГТУ Александр Омельянюк. – Этот вопрос серьезный и требует личного присутствия студента: государственная экзаменационная комиссия должна убедиться в том, что защищающийся соответствует всем требованиям образовательного стандарта по подготовке специалистов. Поэтому и госэкзамены, и защита дипломов у нас будет осуществляться очно, но при условии соблюдения всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм: небольшие группы, социальная дистанция, индивидуальные средства защиты и, конечно, тщательная влажная уборка помещения дезинфицирующими средствами после каждого мероприятия.

 
 
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  Конец весны и начало лета – это традиционно горячая пора для выпускников вузов, ведь на носу и распределение, и итоговая аттестация: госэкзамены, защита...
 
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