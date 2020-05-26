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На пути к "лидерству": Беларусь уже обогнала Великобританию и Швецию по заразившимся COVID-19

26.05.2020 11:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По данным Министерства здравоохранения Беларуси, 25 мая в стране было зарегистрировано 37 144 человека с положительным тестом на COVID-19.



Согласно данным сайта Worldmeters, на 1 миллион населения в Беларуси приходится 3 931 случай. В Великобритании этот показатель составляет 3 825 случаев, а общее количество заболевших составляет уже 259 559 человек, умерли 36 793 человека. Население Великобритании почти 67 млн человек.

Если сравнить Беларусь и Европу, то больше, чем в Беларуси количество заболевших на миллион населения наблюдается в таких странах (с населением больше 1 млн человек) как Люксембург (6 388), Испания (6 050), Ирландия (4 996) и Бельгия (4 950).

В Швеции, которая, как и Беларусь, не вводила жесткий карантин, общее количество заболевших составляет 33 843, а на миллион населения приходится 3 353 зараженных COVID-19. 

Правда, в Швеции намного больше смертей от коронавируса, чем в Беларуси, это, конечно, если верить белорусскому Минздраву: 4029 против 204 соответственно. Напомним, что население Швеции составляет чуть больше 10 млн человек.
 
 
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По данным Министерства здравоохранения Беларуси, 25 мая в стране было зарегистрировано 37 144 человека с положительным тестом на COVID-19.
 
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