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На пути к "лидерству": Беларусь уже обогнала Великобританию и Швецию по заразившимся COVID-19
26.05.2020 11:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
По данным Министерства здравоохранения Беларуси, 25 мая в стране было зарегистрировано 37 144 человека с положительным тестом на COVID-19.
Согласно данным сайта
Если сравнить Беларусь и Европу, то больше, чем в Беларуси количество заболевших на миллион населения наблюдается в таких странах (с населением больше 1 млн человек) как Люксембург (6 388), Испания (6 050), Ирландия (4 996) и Бельгия (4 950).
В Швеции, которая, как и Беларусь, не вводила жесткий карантин, общее количество заболевших составляет 33 843, а на миллион населения приходится 3 353 зараженных COVID-19.
Правда, в Швеции намного больше смертей от коронавируса, чем в Беларуси, это, конечно,
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По данным Министерства здравоохранения Беларуси, 25 мая в стране было зарегистрировано 37 144 человека с положительным тестом на COVID-19.
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