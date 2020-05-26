







Worldmeters , на 1 миллион населения в Беларуси приходится 3 931 случай. В Великобритании этот показатель составляет 3 825 случаев, а общее количество заболевших составляет уже 259 559 человек, умерли 36 793 человека. Население Великобритании почти 67 млн человек. Согласно данным сайта, на 1 миллион населения в Беларуси приходится 3 931 случай. В Великобритании этот показатель составляет 3 825 случаев, а общее количество заболевших составляет уже 259 559 человек, умерли 36 793 человека. Население Великобритании почти 67 млн человек.





Если сравнить Беларусь и Европу, то больше, чем в Беларуси количество заболевших на миллион населения наблюдается в таких странах (с населением больше 1 млн человек) как Люксембург (6 388), Испания (6 050), Ирландия (4 996) и Бельгия (4 950).





В Швеции, которая, как и Беларусь, не вводила жесткий карантин, общее количество заболевших составляет 33 843, а на миллион населения приходится 3 353 зараженных COVID-19.





если верить белорусскому Минздраву : 4029 против 204 соответственно. Напомним, что население Швеции составляет чуть больше 10 млн человек. Правда, в Швеции намного больше смертей от коронавируса, чем в Беларуси, это, конечно,: 4029 против 204 соответственно. Напомним, что население Швеции составляет чуть больше 10 млн человек.







