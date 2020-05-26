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А вот и помощь государства: в Минске бизнесам дадут налоговую отсрочку
26.05.2020 11:52 — Новости о Коронавирусе | KYKY
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Судя по документу, минские власти готовы дать отсрочку по местным налогам и по аренде земли с 1 апреля по 30 сентября. Еще одна мера, на которую согласны пойти власти города, – во втором и третьем квартале отдельным категориям уменьшать налог на недвижимость и (или) земельный налог.
Но есть нюанс. На поддержку стоит рассчитывать лишь тем отраслям, которые указ презиеднта признал наиболее пострадавшими из-за коронавируса. К счастью, перечень получился довольно объемным. В него вошли: обрабатывающая промышленность, производство текстильных изделий и одежды, оптовая и розничная торговля, авиаперевозки, фитнес-центры, салоны красоты, парикмахерские, рестораны, бары, туристические компании и так далее. Весь список можно увидеть по
Новый документ вступил в силу с 22 мая. Но распространяется он на все отношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.
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