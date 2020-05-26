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А вот и помощь государства: в Минске бизнесам дадут налоговую отсрочку

26.05.2020 11:52 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Наконец-то хорошие новости, которые мы заслужили. На портале pravo.by официально опубликовали решение Мингорсовета. Его приняли, чтобы реализовать президентский указ «О поддержке экономики» на фоне пандемии.

Судя по документу, минские власти готовы дать отсрочку по местным налогам и по аренде земли с 1 апреля по 30 сентября. Еще одна мера, на которую согласны пойти власти города, – во втором и третьем квартале отдельным категориям уменьшать налог на недвижимость и (или) земельный налог.

Но есть нюанс. На поддержку стоит рассчитывать лишь тем отраслям, которые указ презиеднта признал наиболее пострадавшими из-за коронавируса. К счастью, перечень получился довольно объемным. В него вошли: обрабатывающая промышленность, производство текстильных изделий и одежды, оптовая и розничная торговля, авиаперевозки, фитнес-центры, салоны красоты, парикмахерские, рестораны, бары, туристические компании и так далее. Весь список можно увидеть по ссылке.

Новый документ вступил в силу с 22 мая. Но распространяется он на все отношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

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Наконец-то хорошие новости, которые мы заслужили. На портале pravo.by официально опубликовали решение Мингорсовета. Его приняли, чтобы реализовать...
 
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