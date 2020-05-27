ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси выздоровели и выписаны 15 086 пациентов с COVID-19

27.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Клiч Радзiмы

В Беларуси выздоровели и выписаны 15 086 пациентов с COVID-19

В Беларуси на 26 мая выздоровели и выписаны 15 086 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, в Беларуси зарегистрированы 38 059 человек с положительным тестом на COVID-19. «Всего проведено 472 906 тестов», — уточнили в ведомстве.

За весь период распространения COVID-19 на территории страны умерли 208 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

 

Comments are closed.

« Развиваем агроэкотуризм в Шарковщинском районе
Сдаем жилье по правилам »
Новости дня
Новости
 
Ученые рассказали какая погода способствует распространению коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика