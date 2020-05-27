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В Беларуси выздоровели и выписаны 15 086 пациентов с COVID-19
27.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
В Беларуси на 26 мая выздоровели и выписаны 15 086 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, в Беларуси зарегистрированы 38 059 человек с положительным тестом на COVID-19. «Всего проведено 472 906 тестов», — уточнили в ведомстве.
За весь период распространения COVID-19 на территории страны умерли 208 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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